ASUS ha pubblicato Control Center Express versione 1.7.29 per correggere tre vulnerabilità critiche che potevano permettere ad attaccanti remoti di ottenere il controllo amministrativo della console di gestione e di tutti i dispositivi collegati. La più grave delle tre ha ricevuto il punteggio massimo nella scala CVSS, cioè 10 su 10, e nasce da una chiave crittografica hardcoded, ovvero scritta direttamente nel codice del prodotto.

Il problema è serio perché la falla consente a un malintenzionato non autenticato di falsificare un token di autenticazione e ottenere così i privilegi di amministratore. Non servono credenziali e non serve alcuna interazione da parte dell’utente. Basta raggiungere il sistema da remoto e l’accesso diventa possibile.

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Tre falle, livelli di rischio diversi

Accanto al difetto più pericoloso, ASUS ha risolto altre due criticità in Control Center Express. La seconda riguarda ancora una volta una chiave fissa inserita nel software e permette a un attaccante remoto con privilegi limitati di contraffare un token di sessione appartenente a un account che ha effettuato l’accesso di recente. La terza è invece un errore nei meccanismi di autorizzazione: un utente con permessi ridotti può arrivare a creare un nuovo account amministratore.

Per capire la portata della questione bisogna ricordare a cosa serve questo strumento. ASUS Control Center Express è una dashboard centralizzata che gli amministratori IT usano per monitorare e gestire a distanza intere flotte di PC. L’azienda taiwanese lo propone a imprese e fornitori di servizi informatici e dichiara il supporto per oltre 200 schede madri delle linee business, workstation e Corporate Stable Model.

Le tre vulnerabilità sono tutte classificate come critiche, ma non si equivalgono nel concreto. Quella legata alla sessione recente richiede appunto che un account abbia effettuato l’accesso da poco, mentre il difetto di autorizzazione presuppone un profilo con privilegi bassi già disponibile. La falla con punteggio massimo, al contrario, apre la strada a un accesso amministrativo remoto senza alcun prerequisito.

C’è poi un dettaglio non del tutto chiaro. Il bollettino di sicurezza di ASUS indica come vulnerabili tutte le versioni precedenti alla 1.7.29, mentre le schede ufficiali delle vulnerabilità elencano come colpite soltanto le release fino alla 1.7.27. Lo stato della versione 1.7.28 rimane quindi incerto. Il consiglio per chi utilizza il software è installare la versione 1.7.29, aggiornare poi gli agent sui dispositivi gestiti passando da Select Function e quindi da Client Agent Updater, infine controllare che le versioni installate siano corrette.

Patch anche per Control Center Enterprise e Armoury Crate

Nella stessa tornata di aggiornamenti, rilasciata il 18 novembre 2026, ASUS ha distribuito correzioni anche per Control Center Enterprise, la sua piattaforma centralizzata di gestione IT, e per Armoury Crate, l’utility dedicata alla configurazione dell’hardware.

Sul fronte della gestione aziendale il produttore ha chiuso una falla critica di autorizzazione che permetteva a un utente remoto con il ruolo Viewer, quindi con permessi minimi, di modificare la password di un amministratore e prendere il controllo del suo account. Il problema coinvolge Control Center Datacenter fino alla versione 4.0.0.2 inclusa e Control Center Enterprise fino alla 3.1.0.8 inclusa.

L’intervento su Armoury Crate riguarda invece una vulnerabilità di gravità elevata legata all’escalation dei privilegi. Sono interessate tutte le versioni fino alla 6.7.2 compresa, e il difetto potrebbe consentire a un utente locale con privilegi ridotti di indurre un processo con permessi elevati a caricare una libreria malevola.

Fonte: TecnoAndroid