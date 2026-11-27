Il progetto Xbox Helix era nato con un’ambizione piuttosto audace. Doveva essere un vero ibrido tra console e PC capace di integrare Steam e di abolire l’online a pagamento, abbattendo così molte delle barriere che da sempre separano i due mondi. Secondo alcune fonti interne a Microsoft, però, quella visione iniziale potrebbe essere stata rimessa in discussione, perché l’azienda sembra aver cambiato idea strada facendo.

Da parecchio tempo circola l’ipotesi che la prossima Xbox possa allargarsi al mondo PC, includendo l’accesso a negozi digitali di terze parti come Steam o Epic Games Store. Non sono mancati indizi a sostegno di questa tesi, anche se la faccenda è sempre apparsa abbastanza dubbia, visto il modo in cui funzionano di solito le console. C’è poi un dettaglio non da poco. Il piano era stato elaborato dalla precedente guida di Xbox, quella di Phil Spencer e Sarah Bond, mentre Asha Sharma, nuova CEO della divisione, ha idee piuttosto diverse su molti fronti. Ed è proprio questo cambio al vertice che potrebbe aver portato a ripensare l’intero progetto. Durante gli eventi organizzati per il 25° anniversario della console sono arrivate da vari elementi interni alcune conferme sulla visione originale della macchina, ma anche segnali chiari del fatto che nel frattempo le cose potrebbero essere cambiate parecchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un PC capace di far girare tutto il catalogo Xbox

L’idea di partenza somigliava molto a un vero e proprio PC in grado di far funzionare i giochi Xbox, compreso l’intero catalogo delle macchine Microsoft delle generazioni passate. Nella sostanza però sarebbe rimasto più un computer che una console. Questo avrebbe significato poter accedere a store esterni come Steam e soprattutto fare a meno di un abbonamento per giocare in multiplayer. Lo scopo era evitare di ritrovarsi con una specie di PC “svantaggiato” rispetto agli altri, dato che sui computer l’accesso al gioco online è normalmente gratuito.

Si trattava di idee molto avanzate e decisamente favorevoli ai giocatori, ma una macchina del genere è complicata da sostenere sul piano economico. In pratica si sarebbe rinunciato alla sicurezza degli introiti garantiti dagli acquisti sui negozi proprietari, che rappresentano il principale sostentamento di qualunque console. Se a questo si aggiunge l’aumento vertiginoso dei costi di produzione, diventa evidente come un progetto simile risulti sempre più difficile da mettere in pratica. Non a caso la nuova dirigenza sembra orientata verso un’interpretazione più tradizionale di Xbox Helix, pensata come console standard.

La svolta verso una console più tradizionale

Anche di recente Microsoft ha ribadito che Project Helix potrà far girare pure i giochi per PC, indicando il neural rendering e la retrocompatibilità tra i pilastri del progetto. L’ipotesi di un collegamento con negozi esterni appare invece sempre più lontana, perché toglierebbe alla divisione la sua fonte di guadagno più importante, con il rischio concreto di vedere i giocatori trasferirsi in massa su Steam.

I titoli per computer disponibili sulla nuova Xbox potrebbero quindi essere soltanto quelli presenti su Microsoft Store, accompagnati da un ulteriore rafforzamento dell’iniziativa Play Anywhere. Una scelta del genere renderebbe più sfumato il confine tra PC e console, senza però aprire le porte ad altre piattaforme. Lo stesso discorso vale per l’eliminazione dell’abbonamento necessario al multiplayer. Potrebbe essere un elemento di distinzione importante rispetto alla concorrenza, ma forse non conviene, considerando la perdita economica a fronte di un ritorno in termini di visibilità e gradimento del pubblico ancora tutto da valutare. Sugli aspetti specifici della nuova macchina, ancora avvolta nel mistero, non emergono dettagli precisi, mentre prende forma una tendenza verso una visione più classica di Xbox Helix come console standard.

Fonte: TecnoAndroid