Huawei Watch D3 ha ottenuto la qualifica di dispositivo medico con marcatura CE, rilasciata tramite l’organismo notificato numero 0197. Lo smartwatch che misura la pressione arteriosa grazie a un piccolo airbag meccanico nascosto nel cinturino era sbarcato in Italia il 29 settembre ma all’epoca la certificazione non era ancora arrivata. Ora Huawei lo ripropone forte di questo nuovo status.

C’è però un aspetto da chiarire subito. Le misurazioni e le notifiche di Watch D3 valgono per gli usi e le condizioni indicati nelle istruzioni e hanno uno scopo informativo. Non prendono il posto di una diagnosi né del parere del medico e nemmeno delle scelte terapeutiche. Se compaiono valori inattesi o sintomi bisogna rivolgersi a un professionista sanitario, dopo aver letto con attenzione avvertenze e istruzioni d’uso. Durante un incontro a Milano è stato ricordato anche che il Consensus Statement 2026 della Società Europea dell’Ipertensione (ESH) riconosce il valore degli strumenti oscillometrici validati, mentre le stime basate su algoritmi ottici non sono ancora raccomandate dalle linee guida per la gestione clinica.

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Come funziona la misurazione della pressione

Il cuore del sistema è l’airbag meccanico, affiancato da un sensore e da un algoritmo di misurazione adattivo. La funzione più interessante è il monitoraggio nelle 24 ore, sonno compreso. Le linee guida pratiche della ESH indicano rilevazioni a intervalli compresi fra 15 e 30 minuti con almeno il 70% di misure riuscite, vale a dire almeno 20 diurne e 7 notturne. Il dispositivo supporta proprio questo schema. Di giorno gli intervalli si possono personalizzare e la misura si avvia in qualsiasi momento, di notte invece il gonfiaggio parte in automatico ed è studiato per limitare rumore e disturbi al riposo.

Non manca una modalità dedicata all’allenamento, che restituisce informazioni sulla pressione prima dell’esercizio e sulle variazioni a sessione conclusa. Health Glance offre un colpo d’occhio su frequenza cardiaca, pressione e SpO₂, mentre Health Insights mostra come cambiano i valori nel tempo accanto ai dati su sonno e attività. Con Health Community si possono poi consultare in un’unica schermata i parametri dei familiari, sempre previa autorizzazione della persona interessata, e in base ai valori rilevati l’orologio è in grado di inviare notifiche in tempo reale.

Sul fronte del design il corpo di Huawei Watch D3 misura 11,3 mm nel punto più sottile, sensore escluso, e pesa circa 40 grammi senza cinturino. Quest’ultimo è largo 25,5 mm e secondo Huawei resta comodo anche di notte. Le colorazioni disponibili sono nero, bianco e sabbia.

L’Health Summit di Milano e il nodo ipertensione

Il 26 novembre Palazzo Serbelloni a Milano ha ospitato l’Health Summit “Una nuova era della salute: dal polso alla prevenzione”, organizzato insieme a Huawei e dedicato alla prevenzione cardiovascolare. I numeri sull’ipertensione sono pesanti. In Italia circa 16,6 milioni di adulti ne soffrono, il 34% della popolazione adulta. Il 62% ha ricevuto una diagnosi e il 54% è in cura, ma soltanto il 28% ha la pressione sotto controllo secondo i dati OMS 2024.

Anche le abitudini lasciano a desiderare. L’indagine Italian Heart Behavior Survey condotta da AstraRicerche per Huawei rivela che il 49,4% degli italiani considera importante controllare la pressione arteriosa ma solo il 33% lo fa davvero. Chi rinuncia parla di sentirsi bene, di dimenticanze o di poco tempo. Oltre la metà di chi si misura a casa non annota i valori e il 26,6% si affida ancora al diario cartaceo. Dato che la pressione oscilla fra giorno e notte, una rilevazione isolata può raccontare solo una parte della storia, mentre controlli più continui possono aiutare a scovare forme mascherate o notturne e a dare al medico un quadro più completo.

Durante l’evento è stato citato uno studio pilota di un ospedale di Madrid su 50 pazienti ipertesi monitorati per 24 ore con il precedente Watch D2 e con un apparecchio tradizionale. I valori medi al polso sono risultati leggermente più bassi e la ricerca, non ancora pubblicata, ribadisce l’importanza delle misure notturne. Spazio poi a un nuovo progetto di telemonitoraggio con Watch D3, sviluppato con HTN e una rete di farmacie per sperimentare l’ingresso dei dispositivi indossabili nell’assistenza territoriale. La farmacia diventa un presidio di prossimità per insegnare a misurarsi correttamente e indirizzare dal medico chi trascura i controlli. In parallelo prende il via un roadshow Huawei con dimostrazioni e misurazioni, mentre il progetto europeo Dorian Gray indagherà il legame fra salute cardiovascolare e declino cognitivo negli anziani con un trial clinico al via nel 2027.

Prezzo e disponibilità in Italia

Huawei Watch D3 si trova su Huawei Store e nelle principali catene di elettronica di consumo al prezzo di 449 euro.

Fonte: TecnoAndroid