Apple potrebbe riportare il titanio sui suoi smartphone di fascia alta nel 2027, scegliendolo per iPhone 20 Pro, la generazione pensata per festeggiare i vent’anni dal debutto del primo iPhone. Le ultime indiscrezioni parlano di una cornice realizzata con questo materiale e già presente su alcuni prototipi in fase di sperimentazione a Cupertino. Si tratterebbe di un ritorno curioso, considerando che l’azienda aveva abbandonato questa strada da poco, preferendo una soluzione differente per motivi legati soprattutto alla gestione del calore.

A diffondere l’ipotesi è stato il leaker Fixed Focus Digital, che in un post pubblicato su Weibo ha descritto un dispositivo dalle linee molto più arrotondate rispetto agli attuali modelli Pro. Nella sua descrizione compaiono anche alcuni richiami estetici a iPhone Air, il modello più sottile della gamma odierna, segno che il linguaggio di design inaugurato con quel telefono potrebbe estendersi anche alla fascia più costosa del catalogo.

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Prototipi, forme morbide e un design tutto nuovo

Bisogna però tenere i piedi per terra. Al momento si parla esclusivamente di prototipi, cioè di unità di prova che servono agli ingegneri per valutare materiali, finiture e soluzioni costruttive. Non è affatto escluso che Apple stia mettendo alla prova diverse alternative in parallelo, per poi scegliere solo in un secondo momento quella destinata alla produzione su larga scala. Succede spesso che un’idea testata in laboratorio non arrivi mai nei negozi, oppure ci arrivi profondamente modificata.

Detto questo, c’è un elemento che rende la notizia meno isolata di quanto potrebbe sembrare. Le voci emerse nelle ultime settimane puntano tutte nella stessa direzione, ovvero verso un modello celebrativo con un design molto lontano da quello attuale. Il titanio sarebbe quindi solo un tassello di un cambiamento più ampio, che coinvolgerebbe le proporzioni del telefono e il modo in cui si presenta in mano. Per gli iPhone del ventennale l’obiettivo sembra chiaro, cioè offrire qualcosa di riconoscibile e diverso dalle generazioni precedenti.

Dal titanio all’alluminio, e forse di nuovo indietro

Per capire perché un eventuale ritorno al titanio farebbe notizia serve fare un piccolo passo indietro. Apple aveva introdotto questo materiale con iPhone 15 Pro nel 2023, conservandolo poi anche sulla generazione successiva. Era stata una scelta molto pubblicizzata, legata all’idea di un telefono più leggero e allo stesso tempo resistente, e per due anni ha rappresentato uno dei tratti distintivi dei modelli Pro.

Nel 2025 la musica è cambiata. Con iPhone 17 Pro la casa di Cupertino è passata a una struttura unibody in alluminio, una decisione motivata in primo luogo dalla migliore conducibilità termica di questo metallo rispetto al titanio. In pratica l’alluminio riesce a disperdere il calore in modo più efficace, un vantaggio non da poco su dispositivi sempre più potenti. Il nuovo progetto aveva portato con sé anche una camera di vapore, un sistema pensato per migliorare la dissipazione e mantenere prestazioni elevate pure durante le attività più pesanti, come il gaming o l’elaborazione di contenuti impegnativi.

Proprio per questo il possibile ritorno al titanio su iPhone 20 Pro appare interessante. Abbandonare l’alluminio vorrebbe dire rinunciare almeno in parte a quei benefici termici che avevano giustificato il cambio di rotta appena due anni prima, a meno che Apple non abbia individuato soluzioni capaci di compensare la differenza. Per il momento il materiale compare soltanto sulla cornice dei prototipi descritti da Fixed Focus Digital, all’interno di un progetto che, stando alle indiscrezioni, porterebbe sul mercato un telefono dalle forme più morbide e con evidenti richiami a iPhone Air.

Fonte: TecnoAndroid