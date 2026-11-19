All’interno del consiglio di amministrazione di Nvidia si è aperta una frattura sul futuro di Jensen Huang. Secondo indiscrezioni, una parte dei consiglieri starebbe spingendo per il suo ritorno, nonostante il presidente del board Harvey Jones abbia dichiarato che il consiglio non ha alcuna intenzione di reintegrarlo. Due linee diverse convivono quindi nello stesso organo che guida l’azienda.

Una fazione del board di Nvidia vuole il ritorno di Huang

Il punto centrale riguarda proprio questa spaccatura. Non si parla dell’intero consiglio di amministrazione compatto su una posizione, ma di una fazione interna che si muove in direzione opposta rispetto a quanto comunicato dal vertice. Il gruppo di consiglieri favorevoli al rientro di Jensen Huang starebbe facendo pressione per riportarlo al suo posto, e lo farebbe in modo esplicito all’interno del board del colosso dei chip.

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Le informazioni disponibili non indicano quanti siano i membri schierati a favore del ritorno né quali nomi compongano questo gruppo. Si sa soltanto che esiste una componente del consiglio decisa a riaprire una questione che, almeno ufficialmente, la presidenza considera chiusa. Ed è proprio questo il dettaglio che pesa di più, perché mette in luce una distanza evidente tra chi guida formalmente il board e una parte dei suoi componenti.

La posizione di Harvey Jones e il nodo del reintegro

Dall’altra parte c’è la linea tracciata da Harvey Jones. Il presidente del consiglio ha affermato in modo netto che il board di Nvidia non ha in programma di riportare Huang nel suo ruolo. Una dichiarazione che, sulla carta, dovrebbe chiudere ogni discussione e che invece convive con le spinte contrarie di alcuni consiglieri. Il contrasto è piuttosto chiaro. Da un lato la presidenza esclude il reintegro di Jensen Huang, dall’altro una parte del consiglio continua a lavorare per ottenerlo. Le due posizioni non sono state, almeno per ora, ricomposte in una decisione condivisa, e la presa di posizione di Jones non sembra aver fermato le pressioni interne. Sul tavolo restano quindi due visioni inconciliabili sulla stessa persona e sullo stesso ruolo all’interno dell’azienda americana. Il presidente Harvey Jones mantiene la linea secondo cui il consiglio non intende reintegrare Huang, mentre la fazione favorevole al suo ritorno prosegue nella propria iniziativa all’interno del board di Nvidia.

Fonte: TecnoAndroid