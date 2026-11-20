WhatsApp alza di nuovo l’asticella e rende i gruppi più capienti di quanto non siano mai stati. Il nuovo limite passa dai 1.024 partecipanti, una soglia rimasta ferma per diversi anni, a ben 1.500 persone. E non si parla soltanto delle classiche chat collettive, perché la modifica riguarda anche le chat di gruppo interne alle Community, che quindi seguono la stessa strada e beneficiano dello stesso aumento di spazio.

In numeri il salto vale 476 posti in più per ogni conversazione. Non una cifra da capogiro se presa da sola, ma per chi amministra chat molto affollate fa una certa differenza. Il vecchio tetto delle 1.024 persone accompagnava infatti gli utenti dell’app di messaggistica da parecchio tempo, e a ogni nuova iscrizione oltre quella soglia qualcuno doveva per forza restare fuori dalla porta. Ora quella porta si allarga, e anche parecchio, almeno per gli standard a cui la piattaforma ci aveva abituati finora.

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Come arriva l’aggiornamento su Android e iOS

La novità è in rollout graduale e interessa le versioni più recenti di WhatsApp sia per Android sia per iOS. Questo significa che non tutti gli account la vedranno comparire nello stesso momento. Alcuni utenti potrebbero trovarla già attiva, altri dovranno pazientare ancora un po’ prima che il nuovo tetto raggiunga anche il loro profilo. Si tratta della classica distribuzione a scaglioni, quella che porta le funzioni sui telefoni un po’ alla volta invece che tutte insieme.

L’aspetto più comodo riguarda però la gestione pratica. Quando la soglia di 1.500 membri viene attivata, non c’è nessuna impostazione da toccare e nessun menu da esplorare alla ricerca di un’opzione nascosta. Anche i gruppi già esistenti vengono aggiornati in automatico e possono quindi accogliere fino a 476 membri in più rispetto a prima. Niente chat nuove da creare da zero, niente partecipanti da spostare da una conversazione all’altra: lo spazio aggiuntivo compare semplicemente dove serve, senza alcun intervento da parte degli amministratori.

A chi serve davvero un gruppo così grande

L’aumento della capienza guarda chiaramente alle chat molto numerose, quelle che vanno ben oltre la cerchia di amici o il gruppo di famiglia. Il pensiero corre subito a scuole, associazioni, aziende e comunità locali, realtà in cui il numero di persone coinvolte cresce in fretta e dove il precedente limite di 1.024 partecipanti poteva risultare decisamente troppo stretto. Per queste organizzazioni avere un unico punto di contatto, invece di dover spezzare le persone su più conversazioni parallele, rappresenta un vantaggio piuttosto concreto.

Certo, circa 500 persone in più non rappresentano una vera e propria svolta nel modo di usare l’applicazione. Le dinamiche restano quelle di sempre e chi già gestiva un gruppo affollato non troverà strumenti diversi da quelli a cui era abituato. Il cambiamento sta tutto nella quantità di persone che possono convivere nella stessa chat, e su questo il passo avanti è evidente. Riunire 1.500 partecipanti in un’unica “stanza” di WhatsApp rappresenta comunque una bella sfida per chiunque si trovi a doverla tenere in ordine.

Fonte: TecnoAndroid