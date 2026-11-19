Apple e Samsung sarebbero ormai vicinissime alla firma di un accordo per la DRAM di lungo periodo, la memoria che finisce dentro iPhone e Mac. Secondo le indiscrezioni arrivate dalla Corea del Sud, le due aziende si troverebbero già nella fase di definizione finale del contratto. Per Apple sarebbe un cambio di passo tutt’altro che banale, visto che fino a oggi era l’unica fra le grandi aziende tecnologiche a non avere un’intesa di questo tipo con Samsung.

Stando alle voci raccolte nel settore dei semiconduttori, il patto (in gergo LTA, cioè contratto di lungo termine) avrebbe una durata compresa fra quattro e cinque anni a partire dalla prima metà del 2027, quindi fino al 2031 o al 2032. Il documento fisserebbe un volume minimo di memoria da consegnare ad Apple, mentre i prezzi verrebbero decisi più avanti in base all’andamento del mercato. Non ci sarebbe quindi un listino bloccato per tutta la durata dell’accordo. Ad Apple andrebbe la garanzia sulle quantità, al gigante coreano la certezza della domanda futura.

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Una mossa insolita per Apple

L’aspetto più curioso riguarda proprio la lunghezza dell’intesa. Apple è nota per usare tutto il suo peso con i fornitori e di solito preferisce contratti brevi, chiedendo uno sconto a ogni rinnovo. Un addetto ai lavori lo ha descritto come un contratto fuori dal comune, difficile da vedere in passato considerando le abitudini dell’azienda. E non sarebbe nemmeno il primo. Di recente Apple avrebbe chiuso un accordo di lungo periodo anche con SK hynix, a condizioni favorevoli al fornitore. I segnali del cambio di rotta erano già visibili a settembre, quando era emerso che per le forniture del 2027 Apple avrebbe accettato di pagare a Samsung circa 1,70 euro per GB di DRAM, contro gli 1,30 euro di prima. Parliamo di un aumento del 33%.

La carenza di memoria e il peso dell’intelligenza artificiale

Dietro la scelta ci sarebbe una carenza di memoria che continua a peggiorare. Con un’intesa pluriennale Apple si mette al riparo e si assicura i chip necessari per i prodotti di punta, come iPhone e MacBook, senza dover ricontrattare ogni volta in un mercato sempre più teso.

La tensione nasce soprattutto dai data center per l’intelligenza artificiale. Aziende come Amazon e Google stanno pagando cifre alte pur di garantirsi le memorie che servono, e a loro volta firmano accordi di lungo periodo. I produttori, ovvero Samsung, SK hynix e Micron, dedicano una quota crescente della propria capacità alla HBM e alle memorie per server, così la DRAM destinata agli smartphone e agli altri dispositivi di consumo diventa sempre più rara.

Il nuovo contratto andrebbe ad aggiungersi a una collaborazione che fra le due aziende prosegue da anni su più fronti. È proprio Samsung, per esempio, a fornire in esclusiva gli schermi pieghevoli di iPhone Duo. Per i produttori coreani, d’altra parte, un cliente come Apple ha un valore enorme. I suoi volumi sono legati a smartphone e computer, quindi l’accordo assicurerebbe entrate stabili anche nel caso in cui gli investimenti nelle infrastrutture AI dovessero rallentare.

Cosa significa per i prezzi di iPhone e Mac

Per chi acquista non cambia nulla nell’immediato, però il quadro non è dei più tranquillizzanti. Nel settore si parla ormai di chipflation, cioè la crescita dei prezzi dell’elettronica spinta dal costo delle memorie. Gli accordi di lungo periodo firmati di recente rafforzerebbero questa tendenza, perché fissano un prezzo minimo della DRAM già calcolato sulle quotazioni attuali, che restano elevate.

Gli effetti si sono del resto già fatti sentire. Nel corso del 2026 Apple ha ritoccato verso l’alto i prezzi di diversi prodotti, compresi gli iPhone rimasti in listino. Un’intesa pluriennale con costi agganciati al mercato può offrire più sicurezza sulle quantità disponibili, ma non porta per forza a listini più leggeri per i consumatori. C’è anche chi intravede il rischio opposto. Se il costo dei dispositivi salisse troppo, molti utenti potrebbero rimandare l’acquisto di un nuovo prodotto, con ricadute negative sulla domanda di memoria nel medio e lungo periodo. L’accordo fra Apple e Samsung, in ogni caso, sarebbe ancora nella fase di definizione finale.

Fonte: TecnoAndroid