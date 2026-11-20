Le applicazioni installate su un Mac accumulano nel tempo una serie di file temporanei, le cosiddette cache, pensati per rendere l’esperienza d’uso più fluida. Sapere come svuotare la cache delle app su Mac può tornare utile in alcune situazioni precise, anche se non significa automaticamente avere un computer più veloce. Si tratta di una pratica consigliata che la maggior parte degli sviluppatori segue per evitare che i programmi debbano creare o scaricare di nuovo gli stessi file a ogni utilizzo. Dentro questi archivi temporanei finiscono anteprime delle immagini, contenuti scaricati e altri dati che permettono alle applicazioni di avviarsi rapidamente e mostrare ciò che serve senza elaborazioni aggiuntive.

Un esempio concreto arriva da Google Chrome, che costruisce la propria cache man mano che si visitano siti diversi. Il browser conserva porzioni delle pagine web, come le immagini, così da caricarle più in fretta alla visita successiva. Il guaio nasce quando questi dati restano lì senza controllo e continuano a occupare spazio di archiviazione anche quando l’applicazione non ne ha più bisogno. Il sistema gestisce questi file in autonomia, certo, ma non c’è alcuna garanzia su quando lo faccia. E non è tutto, perché una cache problematica può causare piccoli malfunzionamenti, come la comparsa di contenuti vecchi o imprecisi. Conoscere la procedura aiuta quindi sia a risolvere questi intoppi sia a recuperare memoria sprecata da cache gonfiate oltre misura.

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Come svuotare la cache delle app su macOS

Alcune applicazioni permettono di fare pulizia direttamente dall’interno. Safari e Apple Music, per esempio, includono questa opzione nelle rispettive impostazioni. Non vale però per tutti i programmi disponibili su macOS, e in quei casi bisogna andare a cercare manualmente i file da eliminare.

In genere il Mac salva le cache delle applicazioni nel percorso ~/library/caches. La cartella Libreria è considerata una directory nascosta e il Finder potrebbe non mostrarla subito. Per renderla visibile basta aprire il Finder, premere command + shift + H, poi command + J e spuntare la voce “Mostra cartella Libreria”. Una volta dentro, premendo di nuovo command + J e selezionando “Calcola tutte le dimensioni” compare il peso di ogni cartella accanto al nome, un dettaglio comodo per capire subito chi sta occupando più spazio.

Nella cartella Caches si individua poi l’app che interessa. I software firmati Apple si riconoscono dal prefisso com.apple nel loro identificativo, mentre quelli di terze parti non lo utilizzano. Aperta la cartella giusta, si cancella tutto il contenuto e la cache di quell’applicazione viene azzerata. Se invece i file temporanei non compaiono lì, conviene controllare in ~/library/containers, che ospita le app eseguite in sandbox, con dati quindi isolati dal resto del sistema. Il principio per trovarli ed eliminarli resta identico in entrambe le posizioni.

Cosa succede dopo la pulizia

Svuotare la cache delle app su Mac non migliora necessariamente le prestazioni, a meno che il computer non sia già a corto di spazio. Può però liberare memoria e talvolta sistemare qualche comportamento anomalo. Al primo avvio dopo l’operazione il programma potrebbe impiegare più tempo ad aprirsi e risultare un po’ lento, perché deve ricostruire da zero i propri file temporanei. Terminato questo passaggio, tutto dovrebbe tornare fluido e reattivo come prima.

Non è consigliabile cancellare le cache in modo indiscriminato né inserire l’operazione in una routine di manutenzione periodica. Le applicazioni del Mac si affidano proprio a questi dati per garantire un utilizzo scorrevole. Ha senso intervenire solo quando un’app non si comporta come dovrebbe oppure occupa troppo spazio. Negli altri casi la scelta migliore è lasciare i file temporanei dove sono e permettere al Mac di gestirli a sua discrezione.

Fonte: TecnoAndroid