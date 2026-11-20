Microsoft continua a lavorare su Windows 11 26H2 e lo fa su due fronti contemporaneamente. Nel fine settimana l’azienda di Redmond ha presentato le funzionalità che arriveranno a tutti gli utenti entro la fine del mese, ma nel frattempo ha già pianificato quelle successive. Alcune di queste novità sono infatti già presenti nelle build 26320.10003 e 26340.10013, che gli iscritti al programma Windows Insider possono provare nei canali Beta ed Experimental.

Le aggiunte riguardano soprattutto la sicurezza, con un’attenzione particolare per il mondo aziendale, ma non manca un ritocco pensato per l’uso di tutti i giorni. La parte più ricca si trova nella build destinata al canale Experimental, mentre una delle modifiche è arrivata anche nel canale Beta, quindi un passo più vicina alla distribuzione generale del sistema operativo.

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Blocco remoto con Intune, ma BitLocker resta indispensabile

La funzione più interessante della build 26340.10013 è il blocco remoto dei computer. Gli amministratori IT potranno bloccare un PC a distanza tramite Microsoft Intune senza dover cancellare alcun dato. Lo scenario a cui Microsoft fa riferimento è quello di un dispositivo smarrito o rubato. Invece di procedere con una cancellazione, chi gestisce l’infrastruttura può rendere la macchina inaccessibile ed evitare così che qualcuno metta le mani su informazioni aziendali riservate. Sullo schermo comparirà un messaggio che segnala il blocco e spariranno tutte le opzioni di accesso.

C’è però un dettaglio da non sottovalutare. Microsoft precisa che questa funzione non isola il dispositivo dalla rete e da sola non basta a mettere al riparo i dati. Per proteggerli davvero bisogna mantenere attivo BitLocker, perché alcune strade restano aperte. Windows Recovery Environment, la modalità provvisoria (Safe Mode) e l’avvio da USB non vengono infatti bloccati, e senza la crittografia del disco il blocco remoto lascerebbe qualche spiraglio di troppo.

Passkey sulle chiavi FIDO2 e PIN di BitLocker per tutti

Sempre sul versante della protezione arriva una novità per chi utilizza le passkey. In Windows 11 26H2 sarà possibile visualizzare quelle memorizzate su una chiave di sicurezza FIDO2 e rimuoverle una alla volta. Finora per fare pulizia bisognava reimpostare l’intera chiave, perdendo di fatto tutto il suo contenuto. Gli amministratori, dal canto loro, potranno configurare diverse impostazioni aziendali come la lunghezza minima del PIN, l’obbligo di verifica dell’utente e l’attestazione aziendale.

L’ultima novità legata alla sicurezza compare anche nella build 26320.10003, quella del canale Beta. Gli utenti standard, cioè privi di privilegi amministrativi, potranno impostare un PIN per BitLocker in autonomia. Fino a questo momento l’opzione era riservata esclusivamente a chi disponeva dei diritti di amministratore, una limitazione che con il nuovo aggiornamento viene meno.

La taskbar di Windows 11 26H2 può mostrare un elenco di finestre

Non tutto ruota intorno ai dati e agli accessi. La build 26340.10013 introduce anche un cambiamento alla barra delle applicazioni, uno degli elementi più usati dell’interfaccia. Oggi, spostando il puntatore del mouse sopra l’icona di un’app, compare un’anteprima delle finestre aperte. Con la nuova voce presente nelle impostazioni si potrà invece scegliere di visualizzare un semplice elenco delle finestre al posto delle classiche miniature, lasciando a ciascuno la libertà di decidere quale modalità adottare sulla propria taskbar.

Fonte: TecnoAndroid