Motorola continua a lavorare sul rilascio di Android 17 e allarga il proprio programma beta ad altri 14 smartphone. Nelle scorse settimane la versione definitiva dell’aggiornamento è già arrivata su diversi modelli, ma la casa alata non si ferma qui. Ha infatti aperto le registrazioni per la fase di test a un nuovo gruppo di dispositivi, che va dalla fascia media della gamma Moto G fino ai pieghevoli della serie Razr.

Quali modelli entrano nella beta di Android 17

Il nuovo sistema operativo ha debuttato in forma stabile su Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Pro e Motorola Signature. Il produttore però non ha alcuna intenzione di limitarsi ai telefoni più recenti. L’ampliamento delle iscrizioni è stato annunciato in queste ore attraverso la community ufficiale del marchio, insieme all’elenco completo dei telefoni coinvolti nella sperimentazione.

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Per otto modelli è già disponibile il modulo di iscrizione valido anche per l’Europa. Si tratta di Moto G Stylus 2025, Moto G Stylus 2026, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Moto G87, Moto G77, Moto G67 e Moto G Max. Per chi possiede uno di questi dispositivi la candidatura può quindi partire fin da subito.

Il resto della lista comprende Moto G47, Moto G37, Razr 70, Razr 60, Razr 50 ed Edge 60 Stylus. Anche questi telefoni sono stati aggiunti al programma, ma al momento non compare un collegamento per l’iscrizione disponibile nel mercato europeo.

C’è poi un aspetto da non sottovalutare. Come accade sempre in questi casi, non tutti coloro che fanno richiesta verranno selezionati per partecipare ai test. Chi viene scelto riceve una comunicazione via email da parte di Motorola nel momento in cui la sperimentazione parte davvero sul proprio smartphone.

Le novità di Android 17 sugli smartphone Motorola

Il pacchetto di cambiamenti era già emerso durante la scorsa estate ed è piuttosto corposo. Il primo ambito toccato riguarda l’interfaccia utente, che appare più pulita e ordinata. Arrivano i widget impilabili, una gestione dell’HDR definita “smart” e una serie di miglioramenti dedicati all’accessibilità.

Anche le notifiche cambiano volto e diventano più intelligenti. Il sistema è in grado di creare riepiloghi e di organizzare in automatico gli avvisi che si accumulano durante la giornata, così da rendere più semplice capire cosa conta davvero.

Sul fronte della connettività compaiono un nuovo Quick Share, la funzione Quick Drop e l’hotspot istantaneo, pensato per condividere la connessione in modo più rapido. Strumenti diversi con un obiettivo comune, cioè rendere più immediato lo scambio di file e dati tra dispositivi.

Un capitolo importante è quello della sicurezza. Android 17 introduce un nuovo sistema che rileva le truffe nei messaggi, il blocco del telefono dopo più tentativi di accesso falliti e un hub dedicato alla diagnostica dell’hardware, utile per verificare lo stato dei componenti.

Non mancano infine ritocchi più legati all’aspetto estetico. L’aggiornamento porta nuovi quadranti per l’orologio nella schermata di blocco, un supporto migliore per le icone a tema, animazioni migliorate e un drawer delle applicazioni rinnovato, oltre a diverse altre modifiche minori.

Fonte: TecnoAndroid