iPhone 18e potrebbe presentarsi con un aspetto molto diverso rispetto al modello attuale, grazie a un nuovo modulo fotografico posteriore che richiama da vicino quello dei modelli più costosi. Apple sembra aver scelto una strategia di lancio divisa in due fasi. Dopo aver presentato a settembre i top di gamma iPhone 18 Pro e iPhone Duo, l’azienda di Cupertino starebbe preparando le nuove versioni dei modelli più accessibili, che a quanto pare somiglieranno parecchio ai fratelli maggiori.

A suggerirlo sono alcuni rendering CAD arrivati da una fonte vicina alla catena di fornitura di Apple. Non si tratta di una voce qualsiasi, perché la stessa fonte in passato aveva anticipato con precisione i colori di iPhone 17 e di iPhone 18 Pro, ben prima che venissero annunciati ufficialmente. Le immagini mostrano un rialzo della fotocamera completamente ridisegnato sul retro del nuovo smartphone economico della casa.

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Addio al design a filo per iPhone 18e

Oggi iPhone 17e non ha un vero e proprio blocco fotografico sporgente. L’obiettivo sporge appena e resta praticamente a filo della scocca, mentre il microfono e il flash LED trovano posto in piccoli fori ricavati direttamente nel vetro posteriore. Con iPhone 18e le cose potrebbero cambiare parecchio. I render mostrano un modulo quasi quadrato di circa 28 per 35 millimetri che raccoglie al suo interno la singola fotocamera posteriore, il flash e il microfono. L’impostazione ricorda abbastanza da vicino quella già vista su iPad Pro con chip M5.

C’è poi un dettaglio curioso, perché iPhone 18e sarebbe l’unico modello a sfoggiare questo nuovo “altopiano” fotografico. Gli stessi file contengono infatti anche i disegni di iPhone 18 nella versione base e di iPhone Air 2, entrambi attesi insieme al modello “e” nella primavera del 2027. Il telefono standard manterrà esattamente lo stesso design dell’attuale generazione, ma con un modulo fotografico più spesso che passa da 3,45 a 3,8 millimetri. Un cambiamento che non sembra casuale. Apple utilizza lo stesso sensore Sony IMX904 da 48 megapixel sui suoi modelli base fin dai tempi di iPhone 15, quindi un comparto più voluminoso potrebbe significare l’arrivo di nuovi sensori o comunque di fotocamere aggiornate.

iPhone Air 2 guadagna una seconda fotocamera

Sul fronte di iPhone Air 2 i disegni tecnici confermano quanto già circolava da tempo, ovvero che lo smartphone ultrasottile di Apple avrà una seconda fotocamera posteriore. Nessuna grande sorpresa, visto che l’obiettivo singolo era stato una delle critiche più ricorrenti rivolte alla prima generazione. Lo spessore complessivo del dispositivo resterà fermo a 5,6 millimetri, mentre il modulo fotografico crescerà da 3,45 a 3,8 millimetri e ospiterà le due lenti allineate in orizzontale.

Le immagini vanno così a sostenere le indiscrezioni già diffuse dal giornalista Mark Gurman, dal noto leaker Digital Chat Station e dall’analista Jeff Pu. Tutti e tre avevano parlato dell’aggiunta di un obiettivo ultra grandangolare sulla seconda generazione di Air, e i rendering ora sembrano dare loro ragione.

Un’altra novità riguarda la parte frontale. Sia iPhone 18 sia iPhone Air 2 dovrebbero conservare la stessa Dynamic Island dei modelli attuali, senza adottare il foro più piccolo introdotto su iPhone 18 Pro. Naturalmente tutte queste modifiche potrebbero anche essere accantonate e non vedere mai la luce, dato che Apple ha ancora un po’ di tempo a disposizione prima che i nuovi modelli arrivino nei negozi il prossimo anno.

Fonte: TecnoAndroid