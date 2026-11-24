A Padova si è svolto un test che porta i droni a idrogeno verde dentro la logistica sanitaria, con velivoli senza pilota impiegati per spostare materiali sanitari da un punto all’altro. Non si tratta di un prototipo da salone espositivo ma di una prova pensata per capire come questi mezzi possano inserirsi nei flussi reali che ogni giorno collegano strutture e servizi legati alla salute. Il cuore dell’esperimento è un drone cargo capace di trasportare un carico di 4 kg su una distanza che arriva fino a 100 km, numeri che delineano con una certa chiarezza il tipo di missione a cui il velivolo è destinato.

L’idea di affidare il trasporto di forniture mediche a un mezzo aereo alimentato a idrogeno verde tocca due temi che spesso viaggiano separati. Da una parte c’è la rapidità delle consegne in ambito sanitario, dove anche il tempo ha un peso concreto. Dall’altra c’è il modo in cui questi spostamenti vengono alimentati, e la scelta di un vettore energetico come l’idrogeno prodotto in modo sostenibile racconta già molto dell’impostazione del progetto.

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Cosa può fare il drone cargo testato a Padova

I due dati diffusi sul velivolo sono quelli che contano davvero per valutarne l’utilità. Un carico utile di 4 kg non permette certo di trasferire attrezzature ingombranti ma è una soglia adatta a materiali leggeri e compatti, quelli che di solito si muovono in piccole quantità tra una struttura e l’altra. L’autonomia di 100 km è invece il dato che allarga l’orizzonte, perché consente di immaginare tragitti ben più lunghi di un semplice spostamento all’interno della stessa città.

Messi insieme, questi due parametri descrivono un mezzo pensato per tratte regolari e carichi contenuti, più che per consegne eccezionali. È proprio questo equilibrio tra peso trasportabile e distanza percorribile a rendere interessante l’impiego dei droni a idrogeno nel settore sanitario, dove la continuità del servizio vale quanto la velocità della singola consegna.

Il test di Padova rappresenta quindi un primo banco di prova. Serve a verificare sul campo il comportamento del velivolo e la sua capacità di portare a termine il compito per cui è stato progettato, cioè trasferire forniture sanitarie in modo affidabile.

Il prossimo passo nel 2027 per la sanità del Veneto

La sperimentazione non si ferma alla prova padovana. Per il 2027 sono infatti previsti nuovi test con un obiettivo più ambizioso, ovvero collegare diversi poli della logistica sanitaria del Veneto. Il passaggio è significativo perché sposta il ragionamento da una singola dimostrazione a una possibile rete, in cui più punti della regione verrebbero messi in comunicazione attraverso questi collegamenti aerei.

Con un’autonomia fino a 100 km il drone cargo ha sulla carta le caratteristiche per coprire distanze compatibili con i collegamenti tra strutture di una stessa regione, ed è su questo terreno che si concentreranno le prove del prossimo anno. Il programma prevede quindi di passare dal singolo volo sperimentale a una serie di tratte tra i diversi poli della logistica sanitaria veneta, con il trasporto di materiali sanitari affidato ai droni alimentati a idrogeno verde.

Fonte: TecnoAndroid