Chi ha passato qualche serata online con Call of Duty conosce bene il trash talking, quel misto di sfottò e provocazioni lanciate in chat vocale con l’unico scopo di far perdere la calma agli avversari. Finora l’intelligenza artificiale non è mai riuscita a imitare questa particolare “arte”, ma Activision sembra decisa a cambiare le cose. La compagnia ha infatti registrato un brevetto per un sistema pensato per insegnare agli NPC controllati dal computer a parlare come i giocatori in carne e ossa, assimilandone intercalari, provocazioni, atteggiamenti e parecchio altro.

Il documento porta un titolo che tradotto suona più o meno come “Metodi e sistemi per applicare il machine learning alla generazione dell’audio di gioco” ed è stato pubblicato il 12 novembre 2026. Al suo interno viene spiegato come lo studio intenda rendere i personaggi non giocanti più credibili e coinvolgenti. La tecnologia descritta non mira a clonare il timbro della voce dell’utente ma il suo modo di esprimersi su piattaforme di comunicazione come Discord e TeamSpeak. Il che però significa comunque avere accesso alle chat vocali.

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Come funziona il sistema di Activision tra registrazioni e filtri

Nella descrizione ufficiale il meccanismo viene riassunto così: “Un sistema e un metodo generano reazioni audio per un personaggio virtuale di un videogioco che somigliano strettamente alle reazioni di un giocatore umano in un ambiente multigiocatore. Il metodo include l’acquisizione delle reazioni dei giocatori umani e la correlazione delle reazioni acquisite con uno o più eventi di gioco coincidenti che le hanno innescate. Le informazioni correlate vengono utilizzate per addestrare una rete neurale che successivamente aiuta a generare reazioni audio per i personaggi non giocanti durante un evento di gioco simile.”

Per farsi un’idea concreta basta pensare alla funzione di replay istantaneo di NVIDIA. L’intelligenza artificiale tiene d’occhio certi momenti della partita come sconfitte, vittorie o uccisioni multiple e registra l’audio del giocatore appena prima e appena dopo, così da capire come reagisce. Quei campioni servono poi ad addestrare gli NPC a rispondere in maniera simile quando si presentano situazioni analoghe. Il tutto passa attraverso un sistema di filtraggio che dovrebbe impedire all’IA di imparare insulti pesanti o di superare il limite.

Va detto che qui il concetto di NPC non riguarda soltanto i bot alleati o quelli usati per riempire le lobby. Il sistema può essere applicato a qualunque personaggio gestito dal computer “in una relazione cooperativa o avversaria”. Questo apre la strada a un impiego nei battle royale con chat di prossimità oppure nei titoli PvE uno contro uno, dentro una tendenza più ampia che vede gli sviluppatori impegnati a rendere i personaggi artificiali sempre più vicini a giocatori reali.

Profili su misura con LLM e apprendimento continuo

Oltre agli eventi di gioco il sistema prende in considerazione anche i profili degli utenti, i loro feedback e la lingua parlata, in modo da scegliere con più precisione quali reazioni audio proporre e a chi rivolgerle. In uno degli esempi riportati nel brevetto un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) gestisce un profilo personalizzato per ogni giocatore, con un apprendimento per rinforzo individuale basato su metriche di spesa, di coinvolgimento o su altri parametri specifici.

Anche i filtri si adattano a questo profilo. Nel caso di un utente identificato come ispanofono, ad esempio, il sistema gli assegnerà reazioni vocali adatte a chi parla spagnolo. Il profilo cambia così nel tempo e affina via via le risposte dell’IA, che può essere ulteriormente addestrata grazie ai feedback diretti lasciati dai giocatori sulla propria esperienza. I nemici e gli NPC di titoli come Call of Duty: Modern Warfare 4 potrebbero quindi non limitarsi a combattere meglio partita dopo partita, ma imparare anche a provocare prendendo spunto proprio dai giocatori e dai loro amici.

Fonte: TecnoAndroid