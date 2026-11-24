Mercedes ha scelto di intervenire pubblicamente sulle voci sempre più insistenti riguardo alla chiusura di stabilimenti in Germania, e lo ha fatto con una franchezza poco comune. La Casa della Stella attraversa una delle fasi più complesse della sua storia recente e non lo nasconde. I nuovi investimenti sul territorio tedesco sono congelati e i tagli al personale restano una possibilità concreta. Su un punto però il costruttore insiste con decisione, perché sui singoli impianti non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

Il cuore del problema è la perdita di competitività dell’industria tedesca, schiacciata da un costo del lavoro e da spese produttive che l’azienda giudica ormai insostenibili rispetto agli standard globali. I numeri citati dal gruppo rendono bene l’idea. In Germania il costo orario della manodopera arriva a essere fino a cinque volte quello di alcune fabbriche dell’Europa orientale. Il caso dell’impianto ungherese di Kecskemét è forse il più eloquente, dato che lì i costi risultano inferiori del 70% rispetto alle linee tedesche. Un divario talmente ampio da aver già convinto Mercedes a spostare oltreconfine la produzione dei modelli compatti e della Classe G.

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Più ore a parità di stipendio e lo scontro con IG Metall

Per provare a riequilibrare i conti, a giugno 2026 la dirigenza ha messo sul tavolo una proposta che ha acceso un duro confronto con il potente sindacato IG Metall e con il consiglio di fabbrica. L’idea principale è portare l’orario settimanale dei dipendenti da 35 a 40 ore mantenendo invariata la retribuzione, una misura considerata la via più rapida per abbassare il costo orario. Tra le ipotesi circolano anche una riduzione delle gratifiche feriali, delle mensilità aggiuntive e dei premi di risultato. Le rappresentanze dei lavoratori hanno respinto la linea con forza e non intendono rinunciare a diritti e livelli salariali.

Se non si arriverà a un’intesa sui tagli, il rischio è che chiudano due stabilimenti. Uno sarebbe un sito di assemblaggio finale delle vetture, l’altro un impianto dedicato ai gruppi motopropulsori e alla componentistica powertrain. La rete produttiva tedesca del marchio conta per l’assemblaggio i poli di Sindelfingen, Rastatt e Brema, mentre motori, cambi ed elementi per la trazione elettrica nascono in centri specializzati come Stoccarda Untertürkheim, Berlino, Amburgo, Affalterbach, Kamenz, Kölleda e Arnstadt. Nessuna di queste sedi, comunque, è stata indicata ufficialmente né inserita in elenchi di ridimensionamento. Nella sua nota la Casa ha voluto ribadire la propria posizione con queste parole: “Il nostro chiaro obiettivo rimane quello di mantenere tutti i siti tedeschi e di costruire anche le prossime generazioni di veicoli in Germania”. Con altrettanta chiarezza il management ha però fatto sapere che, dopo mesi di trattative senza risultati, l’opzione dei tagli industriali andrà valutata seriamente se non emergeranno accordi condivisi.

Un accordo che protegge i lavoratori mentre l’utile si dimezza

A rendere tutto più intricato c’è l’accordo Zukunftssicherung 2035, che mette al riparo i dipendenti delle società coinvolte dai licenziamenti per ragioni economiche e organizzative fino alla fine del 2034. Mercedes, che in Germania impiega circa 108.000 persone, ha confermato la volontà di rispettarlo: “Rimaniamo impegnati nella garanzia del lavoro concordato”.

Il braccio di ferro con i sindacati arriva però in un momento di forte pressione sui conti. Nel terzo trimestre 2026 l’utile operativo rettificato della divisione auto è sceso da 1,14 miliardi a 560 milioni di euro, con una redditività calata dal 4,8 al 2,5%. Anche le stime per l’intero anno sono state riviste al ribasso, ora collocate tra il 2 e il 3%, complice una concorrenza in Cina sempre più agguerrita.

Le difficoltà della Stella si inseriscono in una crisi più ampia che investe l’intero settore automobilistico tedesco. Volkswagen è già alle prese con importanti ristrutturazioni e Audi deve fare i conti con il rischio di chiusura per Neckarsulm. In questo quadro l’avvertimento lanciato da Mercedes diventa una leva negoziale pesante in vista dei prossimi e decisivi incontri con i sindacati.

Fonte: TecnoAndroid