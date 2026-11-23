Su Windows 11 esiste un componente capace di riconoscere quali agenti AI vengono usati per scrivere codice, da Claude Code a OpenAI Codex passando per GitHub Copilot e Cursor. A scoprirlo è stato Xusheng Li, un ricercatore indipendente che ha passato al setaccio i componenti interni del sistema operativo di Microsoft con tecniche di reverse engineering. Per scovare i comportamenti non documentati si è servito a sua volta di agenti AI e modelli generativi.

Il cuore della faccenda è una libreria poco conosciuta, MissionControlAggregator.dll, che registra l’utilizzo di questi strumenti destinati agli sviluppatori. Le informazioni raccolte possono poi raggiungere i server della società, ma solo quando l’utente ha autorizzato l’invio dei dati diagnostici facoltativi.

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Come Windows 11 riconosce gli assistenti per programmatori

Analizzando il codice della DLL con Binary Ninja, Li ha individuato una serie di confronti espliciti con i nomi degli eseguibili installati e avviati sul PC. Per gli agenti AI da riga di comando compaiono copilot.exe, claude.exe, codex.exe e agy.exe. Sul fronte delle applicazioni desktop spuntano invece github.exe, claude.exe, codex.exe, cursor.exe e antigravity.exe. Nel file ci sono anche riferimenti a node.exe, python.exe, dotnet.exe, gcc.exe, clang.exe, gdb.exe, javac.exe e code.exe.

In alcuni casi viene verificato pure lo sviluppatore del programma. Python deve corrispondere alla Python Software Foundation, mentre per .NET e Visual Studio il produttore atteso è Microsoft Corporation. Non tutti gli eseguibili però ricevono lo stesso trattamento. Il nome della funzione che gestisce il riconoscimento degli agenti CLI dice già parecchio, visto che si chiama CLICodingAgentUsage. Niente a che vedere con un generico inventario del software installato quindi, ma una vera classificazione che include espressamente gli assistenti AI dedicati allo sviluppo.

ETW, WSL e un esperimento con un finto Codex

La libreria non ha bisogno di scansionare di continuo i processi attivi. Si appoggia invece a Event Tracing for Windows (ETW), l’infrastruttura di tracciamento integrata nel sistema di Microsoft fin dai tempi di Windows 2000. Per le applicazioni Windows riceve gli eventi KernelProcess.AppStateChangeSummary e Win32kTraceLogging.AppInteractivitySummary. Per i programmi Linux lanciati attraverso WSL (Windows Subsystem for Linux) intercetta invece Microsoft.Windows.Lxss.Manager.Exec ed ExecCritical, leggendo il campo imageName.

Quando trova una corrispondenza il componente imposta un bit in una struttura dati. Tutto confluisce poi nell’evento diagnostico Segments.SubCohorts, che raggruppa 12 categorie di strumenti di sviluppo, 4 agenti CLI e 5 agenti desktop. La prova più curiosa è arrivata con un test molto semplice. Li ha copiato il normale cmd.exe rinominandolo codex.exe e lo ha avviato in una sessione Windows. Il componente diagnostico di Windows 11 lo ha riconosciuto come Codex e ha attivato l’indicatore corrispondente.

Quando i dati arrivano a Microsoft e come limitarli

MissionControlAggregator.dll lavora attraverso DiagTrack, il servizio Connected User Experiences and Telemetry. Nel database EventStore.db usato dal servizio il ricercatore ha trovato l’evento in coda per il caricamento sui server dell’azienda, con un documento JSON che riportava la dicitura isRequired: false. Si tratta quindi di telemetria facoltativa. Da PowerShell il comando tasklist /m MissionControlAggregator.dll permette di individuare gli eventuali processi che hanno caricato la libreria. La sola presenza del componente però non dimostra che la funzione CLICodingAgentUsage sia abilitata né che un rapporto sia stato effettivamente spedito.

Per ridurre la raccolta di informazioni Microsoft indica il percorso Impostazioni, Privacy e sicurezza, Diagnostica e feedback, dove si può disattivare l’invio dei dati diagnostici facoltativi. La documentazione ufficiale conferma che il sistema continua a funzionare regolarmente anche con l’opzione spenta. Restano invece i dati obbligatori, disattivabili soltanto con un intervento più a basso livello. Nel rapporto esaminato da Li non sono comparsi prompt, codice sorgente o contenuti delle conversazioni con gli assistenti.

Fonte: TecnoAndroid