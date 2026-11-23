Dare volto e voce a una persona ancora in vita è sempre un compito delicato, e lo diventa ancora di più quando il pubblico ha già un’opinione poco tenera su di lei. Per Andrew Garfield però la sfida di diventare Sam Altman nel film Artificial è stata soprattutto “eccitante”. Il biopic, atteso per una prima uscita il 25 dicembre, ripercorre l’ascesa di OpenAI e si concentra sui rapporti del suo discusso amministratore delegato, in particolare quello con il cofondatore Ilya Sutskever interpretato da Yura Borisov, mentre la corsa al successo si intreccia con la guerra di potere sull’intelligenza artificiale che agita la Silicon Valley.

Poco prima di una proiezione in anteprima organizzata da SFFilm a San Francisco, proprio la città in cui si svolge la vicenda, l’attore ha raccontato che la sua idea di Altman è cambiata strada facendo. Il suo obiettivo è arrivare alle “verità centrali” di una persona e provare a fondere la propria anima con la sua, perché come tutti anche il fondatore di OpenAI ha moltissime sfaccettature.

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Una trasformazione fisica e interiore

Il lavoro è partito dal corpo. Garfield ha perso peso e ha modificato andatura e voce per avvicinarsi al vero Altman, e la somiglianza è sorprendente. Il passo saltellante, il parlato secco e un po’ roco, perfino quel lampo furbo e accattivante negli occhi ricordano da vicino l’uomo visto nelle interviste e nelle audizioni al Congresso. Ma la parte più impegnativa è stata interiore, cercare dentro di sé elementi che sentisse compatibili con il personaggio. Ne esce il ritratto credibile di una figura complessa, riflessiva e insieme impenetrabile. L’attore parla apertamente di responsabilità, perché si tratta di qualcuno vivo e più o meno suo coetaneo, ma anche perché serve interrogare gli esseri umani che sembrano guidare il mondo verso il prossimo capitolo. Raccontare il presente, secondo lui, significa guardare proprio a queste persone, alle loro relazioni e alle loro anime.

Guadagnino e la faida shakespeariana

Il film osserva l’ascesa dell’azienda con uno sguardo piuttosto cupo, tra dilemmi morali e timori sulla sicurezza, ma è attraversato da una satira nera che alleggerisce i momenti più pesanti. In una scena Sutskever spiega la differenza tra l’AI e l’intelligenza artificiale generale, quella che in teoria può eguagliare o superare le capacità umane, dicendo che è come quella tra un razzo e un monopattino. Poi aggiunge che sarà realtà nel corso della loro vita, forse non per tutti, indicando i presenti meno giovani. In sala sono scattate risate generose.

Il regista Luca Guadagnino, autore di Challengers e Chiamami col tuo nome, seguiva le notizie sulla temporanea estromissione di Altman da OpenAI nel 2023 ed è rimasto colpito da quella che definisce una “faida shakespeariana”. Il suo stile si riconosce nei ritmi lenti, nei primi piani insistiti e nella musica carica di tensione. “Non si tratta mai dell’oggetto, si tratta sempre delle persone” ha spiegato durante l’incontro dopo la proiezione, aggiungendo che il cuore del racconto è capire come una tecnologia capace di aiutare tutti si sia trasformata in un’occasione per accumulare potere.

Per Garfield non è la prima volta nel mondo tech, visto che nel 2010 aveva interpretato Eduardo Saverin in The Social Network. I due film condividono l’attenzione per personalità forti, ma Artificial abbandona il dramma serrato per un tono più oscuro ed esistenziale. Da quella esperienza, ha detto, era nata la curiosità di capire cosa serva per vincere in questa fase avanzata del capitalismo e se sia possibile reggere l’Anello del Potere di Sauron senza esserne bruciati.

Musk, adolescenti e gambe incrociate

Un altro momento comico arriva con Ike Barinholtz nei panni di Elon Musk, tratteggiato come un personaggio rozzo e distaccato che entra ed esce dalle stanze a capriccio. Quasi ogni sua apparizione ha strappato un mormorio divertito. Garfield ha descritto queste figure iconiche come una specie di ragazzini, un po’ bloccati in una fase precoce dello sviluppo. Guadagnino, ha raccontato, ripeteva al cast che si trattava di un film alla John Hughes, una commedia screwball da liceo con una posta in gioco più alta e un pizzico di L’invasione degli ultracorpi.

Anche il modo in cui Altman si appollaia sui divani o siede a gambe incrociate sui tavoli con gli occhiali da sole, persino durante discussioni serie sul futuro della società, è frutto di ricerca. Consulenti e ricercatori hanno fornito alla produzione informazioni non del tutto pubbliche, e a quanto pare Sam Altman si siede sempre così, come un bambino all’asilo. Per Garfield il progetto è stato l’occasione di scavare in una figura che resta sfuggente nonostante la notorietà, e l’attore ha ammesso di morire dalla voglia di capire chi sia davvero, definendo la possibilità di provarci forse più di chiunque altro un vero dono.

Fonte: TecnoAndroid