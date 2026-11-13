Foxconn vola con ricavi +46%: iPhone Duo venderà di più?

Foxconn archivia un trimestre da record con ricavi in crescita del 46% su base annua, e questa volta la spinta principale non arriva soltanto dagli smartphone di Apple. Il gigante taiwanese, che resta il principale produttore degli iPhone, deve buona parte di questo balzo alla domanda di server per l’intelligenza artificiale, un settore che negli ultimi tempi ha cambiato in modo evidente il volto dell’azienda. Sullo sfondo c’è anche iPhone Duo, che secondo le attese potrebbe vendere più di quanto inizialmente previsto.

Il dato riguarda il terzo trimestre del 2026 e racconta un’azienda che continua a correre a ritmi notevoli. Rispetto al passato però il quadro è diverso, perché il peso delle varie attività all’interno del gruppo si è spostato in maniera piuttosto netta verso il mondo dei data center e dell’hardware dedicato all’AI.

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I numeri del trimestre di Foxconn

Guardando ai conti, il fatturato ha toccato circa 3.016 miliardi di dollari taiwanesi. Una cifra imponente, accompagnata da un utile netto salito del 34% fino a 77,5 miliardi di dollari taiwanesi, che equivalgono più o meno a 2 miliardi di euro. Si tratta di un risultato superiore alle stime degli analisti, che si aspettavano una crescita ma non di queste proporzioni.

Questi numeri dicono molto su come sia cambiata la fisionomia di Foxconn. Per anni il nome del colosso taiwanese è stato legato quasi soltanto all’assemblaggio degli iPhone, tanto che parlare dell’uno significava automaticamente parlare dell’altro. Oggi la situazione è più articolata e il produttore ricava una quota sempre più consistente del proprio giro d’affari da server e infrastrutture per i data center. Gli smartphone della mela continuano ad avere un ruolo importante, sia chiaro, ma non sono più l’unico motore della crescita.

Il ruolo di NVIDIA e dell’hardware per l’AI

Tra i clienti più rilevanti in questo nuovo ambito figura NVIDIA, che proprio in queste ore si trova al centro dell’attenzione per le dimissioni di Jensen Huang. Al di là delle vicende societarie, l’azienda resta impegnata nel lungo periodo a soddisfare una richiesta di hardware per l’intelligenza artificiale che non accenna a calare e che continua a mantenersi su livelli elevati. Ed è proprio questa domanda a riflettersi direttamente sui bilanci del partner taiwanese, che fornisce una parte importante delle macchine necessarie a far funzionare i grandi centri di calcolo.

Il legame tra le due realtà spiega bene perché i ricavi di Foxconn abbiano preso una traiettoria così ripida. Più cresce la fame di potenza di calcolo per l’AI, più aumentano gli ordini di server, e più il produttore riesce a diversificare le proprie entrate rispetto al tradizionale business legato alla telefonia.

In tutto questo, il fronte degli smartphone non resta comunque a guardare. iPhone Duo potrebbe infatti registrare vendite superiori alle previsioni, un fattore che si aggiungerebbe alla spinta già garantita dal comparto dei data center. Sul mercato italiano il dispositivo di Apple si trova online a 2.108 euro, mentre altre offerte arrivano fino a 2.689 euro, con prezzi aggiornati al 12 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid