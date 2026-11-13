MacBook Pro touchscreen, Labrinth crea un singolo in una notte

Il nuovo singolo di Labrinth è disponibile su Apple Music e ha una genesi decisamente fuori dal comune. Il brano è stato infatti composto e registrato in una sola notte, interamente dal vivo, sul nuovo MacBook Pro touchscreen. Si intitola “Surrender” ed è il frutto di quella diretta streaming andata in onda la settimana scorsa dall’Apple Tower Theatre di Los Angeles, dove l’artista ha lavorato dall’inizio alla fine senza filtri né tagli, sotto gli occhi del pubblico collegato.

Il progetto ruota tutto attorno a un’idea semplice da raccontare ma tutt’altro che banale da realizzare. Partire da zero, con nessuna traccia pronta e nessuna base preparata in anticipo, e arrivare a una canzone finita prima dell’alba. Il tutto usando come strumento principale il nuovo portatile di Apple, quello che per la prima volta permette di interagire direttamente con lo schermo.

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Una notte all’Apple Tower Theatre con il nuovo MacBook Pro

Mercoledì sera il cantautore britannico ha trasformato l’Apple Tower Theatre, nel cuore di Downtown Los Angeles, nel suo studio privato. Per comporre il pezzo ha utilizzato Logic Pro 13 sul nuovo MacBook Pro dotato di display PROLED XDR, cioè la macchina che segna il debutto del touch nella gamma dei portatili professionali della Mela. Una frase pronunciata durante la serata riassume bene lo spirito dell’esperimento: “Ora posso letteralmente toccare il mio progetto”.

L’intera sessione è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’artista. Labrinth non si è limitato a suonare e registrare in silenzio ma ha anche risposto alle domande dei fan man mano che il lavoro andava avanti, trasformando quella che poteva essere una semplice dimostrazione tecnica in un dialogo continuo con chi seguiva da casa. Il risultato finale, appunto “Surrender”, è ora ascoltabile da tutti gli abbonati al servizio di streaming musicale di Cupertino.

Cosa permette di fare il touch in Logic Pro 13

Oltre al singolo, Apple ha pubblicato sul proprio canale YouTube un breve video con i momenti salienti della serata. La descrizione che accompagna il filmato è piuttosto diretta: una canzone, in una sola notte, creata dal vivo sul nuovo MacBook Pro con display PROLED XDR e Touch. Il testo ricorda anche che Labrinth è un artista multiplatino e che per una notte ha fatto del teatro il proprio studio personale, sperimentando nuovi modi di fare musica sul portatile appena presentato.

La parte più interessante, almeno per chi lavora con l’audio, riguarda proprio le possibilità offerte dallo schermo touch all’interno di Logic Pro 13. Secondo quanto mostrato nel video, il tocco diretto sul display consente di modellare gli inviluppi dell’equalizzazione, manipolare i campioni audio, intervenire sui parametri di Remix FX e perfino suonare una tastiera visualizzata direttamente sullo schermo. Operazioni che fino a oggi richiedevano mouse, trackpad o controller esterni diventano così gesti immediati, fatti con le dita sull’interfaccia del software.

Ed è esattamente questo il messaggio che Apple vuole far passare con l’iniziativa. Il nuovo MacBook Pro touchscreen non viene presentato soltanto come un computer più potente o con un display migliore, ma come uno strumento capace di cambiare il modo in cui i creativi interagiscono con i propri progetti. La scelta di affidare la dimostrazione a un musicista, e di farlo in diretta e senza rete, va chiaramente in questa direzione.

Per ascoltare “Surrender” serve un abbonamento attivo ad Apple Music. Il servizio costa circa 11 euro al mese e prevede un mese di prova gratuito, ma è possibile accedervi anche attraverso il pacchetto Apple One, che riunisce in un’unica sottoscrizione diversi servizi dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid