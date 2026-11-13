BYD brevetta una minuscola citycar a due porte rivale di smart #2

BYD starebbe lavorando a una minuscola citycar a due porte che, se mai dovesse arrivare sul mercato, si troverebbe a sfidare direttamente smart #2. L’indizio arriva dall’ufficio brevetti cinese, dove sono comparse le immagini di una piccolissima vettura con una carrozzeria compatta e un’impostazione chiaramente pensata per muoversi tra le strade affollate dei centri urbani.

Il tempismo è curioso perché smart #2 ha da poco fatto il suo debutto dopo una lunga attesa. Il modello riporta in Europa le proporzioni e lo stile della storica fortwo con una lunghezza di appena 2,75 metri, una carrozzeria a 2 porte e una gamma composta esclusivamente da motorizzazioni elettriche. Si tratta di un ritorno alle origini che ora potrebbe avere una concorrente con il marchio del colosso cinese.

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Il disegno depositato porta la firma di un gruppo di designer guidato da Eger Wolfgang, direttore del design di BYD, affiancato da Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi e Zhang Xi. Nei documenti però non c’è traccia del nome commerciale né del tipo di motorizzazione e mancano anche indicazioni su un possibile debutto. Per ora quindi si parla di un classico bozzetto da brevetto, che potrebbe tradursi in un modello di serie oppure restare semplicemente sulla carta.

Citycar o quadriciclo elettrico

La descrizione ufficiale allegata al deposito è ridotta all’osso e parla soltanto di un veicolo destinato al trasporto di passeggeri. Nient’altro. Considerando però le dimensioni contenute e la strategia della Casa cinese, da sempre concentrata sulla mobilità a batteria, è ragionevole aspettarsi una piccola elettrica. Anche la vocazione della due porte va in questa direzione, visto che il suo habitat naturale è chiaramente la città.

Proprio l’ambiente urbano è il terreno ideale per vetture così compatte come smart #2, che nella proposta di BYD potrebbe trovare l’unica vera rivale diretta. Esiste in realtà un’altra strada percorribile, ovvero l’ingresso nel segmento dei quadricicli elettrici pesanti di categoria L7e, dove oggi si muovono modelli come Microlino, XEV Yoyo, Birba e Ligier Myli. Un’ipotesi che appare piuttosto improbabile, soprattutto per i vincoli imposti da questa categoria in termini di peso e potenza.

Il precedente giapponese della Racco

Lo scenario più plausibile vede quindi la nuova arrivata come un’automobile a tutti gli effetti, magari proposta con un listino più accessibile rispetto ai 19.900 euro richiesti per smart #2. Del resto il costruttore asiatico ha già dimostrato di saper ridurre le dimensioni dei propri modelli senza troppi problemi quando il mercato lo richiede.

L’esempio più recente arriva dal Giappone, dove BYD ha scelto di sfidare le popolarissime kei car con la Racco, la prima citycar elettrica progettata appositamente per il Paese del Sol Levante. La vettura misura 3,39 metri di lunghezza e utilizza un motore elettrico anteriore da 20 kW, pari a 27 CV, con una coppia di 110 Nm. A fornire energia ci pensano le blade battery del marchio, disponibili nelle versioni da 22,4 kWh e da 35,84 kWh.

Fonte: TecnoAndroid