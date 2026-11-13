She’s Fine, la commedia Apple TV con Elizabeth Banks ha una data

Apple TV ha annunciato ufficialmente la data di debutto di She’s Fine, la nuova serie comica con protagonista Elizabeth Banks e un cast che comprende anche Ted Danson. Il progetto era stato presentato già nei mesi scorsi come una delle commedie più attese del catalogo, e adesso arrivano finalmente due novità concrete: il giorno dell’uscita e le prime immagini ufficiali. Per chi segue da vicino le produzioni della piattaforma è un tassello importante, perché si tratta di una commedia da mezz’ora costruita attorno a nomi molto noti al grande pubblico.

La storia del progetto è piuttosto lineare. All’inizio del 2026 Apple aveva confermato di avere in lavorazione questa nuova comedy con Elizabeth Banks nel ruolo principale. Poi, col passare dei mesi, il cast si è allargato con l’ingresso di Ted Danson e con la partecipazione speciale di Tom Selleck come guest star. Mancava solo un titolo definitivo e una finestra di uscita, e ora entrambi gli elementi sono stati svelati.

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Quando esce She’s Fine su Apple TV

La serie debutterà mercoledì 27 gennaio 2027 con due episodi disponibili fin da subito. Dopo questa doppia partenza la programmazione proseguirà con un appuntamento a settimana, secondo lo schema ormai consueto per molte produzioni della piattaforma, fino al gran finale previsto per il 24 marzo. Un calendario abbastanza disteso, che accompagnerà gli abbonati per circa due mesi.

Accanto alla data sono state diffuse anche le prime foto di scena, che offrono un primo sguardo ai personaggi e al tono generale di She’s Fine. Si tratta di un formato breve, con puntate da mezz’ora, quindi pensato per una visione leggera e scorrevole, in linea con altre commedie che Apple TV ha già proposto negli ultimi tempi.

La trama e il cast della nuova commedia

Al centro del racconto c’è Heidi, interpretata da Elizabeth Banks. La protagonista è appena uscita da un divorzio tutt’altro che semplice e prova a ricostruirsi una seconda fase della vita il più possibile vivace, sia per se stessa sia per i propri figli. Il piano però prende una piega inattesa quando Heidi si ritrova quasi per caso a gestire le avventure amorose del padre all’interno della comunità per anziani in cui vive. Una situazione surreale che la costringe a un’alleanza decisamente improbabile con il figlio della fidanzata del padre, un uomo eternamente single.

Oltre a Banks e Danson, nel cast figurano anche Katey Sagal e Rob Delaney. La serie è stata ideata da Liz Heldens e Matt Ward, che firmano la creazione del progetto. Il mix tra temi familiari, ripartenze sentimentali e il contesto un po’ insolito della comunità per pensionati sembra puntare su un umorismo affettuoso più che su toni sopra le righe, almeno stando a quanto emerge dalla sinossi ufficiale.

Le altre commedie del catalogo e il prezzo dell’abbonamento

She’s Fine va ad aggiungersi a un’offerta comica che su Apple TV è già piuttosto ricca. Tra i titoli più recenti c’è Stick, la serie con Owen Wilson che è appena tornata con la seconda stagione. In arrivo a breve c’è anche il ritorno di Bad Monkey, firmata dal cocreatore di Ted Lasso e Shrinking, due produzioni che hanno contribuito parecchio a costruire l’identità del servizio nel genere.

Per accedere al catalogo l’abbonamento ad Apple TV costa circa 13 euro al mese. In alternativa è possibile ottenere il servizio a un prezzo più vantaggioso attraverso il pacchetto Apple One, che raggruppa diversi servizi della casa di Cupertino in un’unica sottoscrizione.

Fonte: TecnoAndroid