Honor prepara uno smartphone wide con batteria da 8.000 mAh

Honor sta lavorando a uno smartphone wide, cioè un telefono con un formato più largo del solito ma senza alcuna cerniera, e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe contare su una batteria da 8.000 mAh. Si tratta di una capacità importante, che lo collocherebbe un gradino sopra il diretto rivale già in commercio firmato Huawei. L’idea non è isolata, perché il cosiddetto formato a passaporto sta uscendo dal recinto dei pieghevoli per arrivare anche sui telefoni dal corpo unico.

Fino a poco tempo fa questa proporzione dello schermo, più tozza e meno allungata del solito, sembrava riservata soprattutto ai dispositivi che si aprono come un libro. Basta pensare a iPhone Duo, Galaxy Z Fold 8 o Xiaomi 18 Fold, tutti associati a questa impostazione. I produttori cinesi però la vedono diversamente e hanno deciso di scommetterci anche su modelli che non si piegano affatto, portando lo stesso tipo di esperienza visiva su un telefono più tradizionale nella costruzione.

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Huawei ha aperto la strada e gli altri marchi si preparano

Il primo passo concreto lo ha compiuto Huawei con Pura X View, un dispositivo rigido che offre una superficie più ampia rispetto agli standard a cui il mercato è abituato. Niente meccanismi di apertura né display flessibili, solo una forma diversa. Secondo quanto emerge, in Cina il telefono sta ottenendo un riscontro più che positivo da parte del pubblico, e proprio questo risultato starebbe spingendo la concorrenza a muoversi.

Le voci di corridoio parlano infatti di Oppo, Xiaomi e Honor al lavoro su proposte simili, ciascuna con la propria interpretazione di questo form factor. Le informazioni più recenti arrivano da Digital Chat Station, leaker cinese molto seguito, e si concentrano proprio sul progetto di Honor. Il marchio, tra l’altro, avrebbe in cantiere anche un pieghevole con la stessa proporzione a passaporto, quindi l’interesse dell’azienda per questa forma sembra andare oltre un singolo prodotto.

Batteria da 8.000 mAh e fotocamera da 200 megapixel

Veniamo ai numeri. Il primo modello wide di Honor dovrebbe integrare un accumulatore da almeno 8.000 mAh. Se il dato venisse confermato, il nuovo arrivato supererebbe Huawei Pura X View, che si ferma a 7.000 mAh, una capienza comunque generosa per un dispositivo di questo genere. Tra le indiscrezioni compare anche un sensore fotografico da 200 megapixel, segno che l’azienda non intende puntare soltanto sull’autonomia.

Il confronto diventa ancora più interessante guardando al display. Il telefono di Honor dovrebbe montare uno schermo da 6,39 pollici, esattamente la stessa diagonale del modello Huawei. A parità di dimensioni, dunque, la differenza tra i due la farebbe soprattutto la batteria più capiente, e il paragone diventa piuttosto semplice da leggere anche per chi non ha grande familiarità con le schede tecniche.

Per ora queste specifiche circolano solo sotto forma di indiscrezioni e Honor non ha confermato nulla in via ufficiale. Il punto ancora aperto riguarda lo spessore, perché inserire 1.000 mAh in più nello stesso ingombro frontale potrebbe richiedere un corpo leggermente più corposo. Il termine di paragone, del resto, è impegnativo, visto che Pura X View misura appena 6,68 mm.

Fonte: TecnoAndroid