iPhone 18 Pro, utenti lamentano problemi all’altoparlante: iOS 27.0.1 non basta

Un fastidioso crepitio proveniente dall’altoparlante sta mettendo alla prova la pazienza di diversi possessori di iPhone 18 Pro. Nelle community online dedicate ai prodotti Apple si moltiplicano le segnalazioni di chi, dopo pochi giorni di utilizzo, ha iniziato a percepire un suono anomalo che non dovrebbe esserci. Chi lo descrive come un crepitio, chi come un leggero tic o uno schiocco, chi ancora parla di clic casuali. Il denominatore comune però è sempre lo stesso ed è un rumore che compare senza apparente motivo.

Stando a quanto raccontano molti utenti, il difetto riguarderebbe soprattutto la capsula auricolare, cioè l’altoparlante superiore che si usa durante le telefonate. E non si tratta di un problema limitato a un solo modello, visto che le lamentele arrivano sia da chi ha acquistato iPhone 18 Pro sia da chi ha scelto la versione più grande, iPhone 18 Pro Max.

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Quando si sente il rumore e cosa sembra attivarlo

La cosa curiosa è che il fenomeno non si manifesta allo stesso modo per tutti. Alcune persone sentono il suono in maniera costante, praticamente in ogni momento. Altre invece lo notano solo in situazioni specifiche, come durante l’uso di determinate app, mentre scorrono le pagine di un sito web o quando arriva una notifica. C’è poi chi lo avverte nel momento in cui compare la tastiera sullo schermo e chi lo associa alle chiamate effettuate tramite rete cellulare.

Sui dispositivi colpiti emergono anche un paio di comportamenti ricorrenti, che potrebbero aiutare a capire meglio l’origine del guasto. Secondo le testimonianze raccolte, attivare e poi disattivare la modalità aereo basta a far comparire il rumore. Lo stesso accade quando si regola rapidamente la luminosità dello schermo. Due azioni apparentemente scollegate dall’audio, eppure entrambe sembrano scatenare lo stesso effetto sulla capsula auricolare di iPhone 18 Pro.

L’aggiornamento iOS 27.0.1 non ha risolto il problema

Nel frattempo Apple ha rilasciato ieri iOS 27.0.1, un aggiornamento pensato per correggere un bug diverso ma altrettanto seccante. La nuova versione del sistema operativo interviene infatti su un errore che poteva causare il riavvio dei modelli iPhone 18 Pro nel caso in cui l’autenticazione tramite Face ID non andasse a buon fine. Nelle note di rilascio però non c’è alcun riferimento a una correzione legata all’altoparlante.

I primi riscontri di chi ha già installato l’update non sono incoraggianti. Stando a quanto riferito dagli utenti, iOS 27.0.1 non avrebbe portato alcun miglioramento e il crepitio continuerebbe a presentarsi esattamente come prima. Un dettaglio che complica le cose, perché lascia aperta la questione sulla natura del difetto.

A rendere il quadro ancora più confuso ci sono le segnalazioni di chi ha provato la strada della sostituzione. Alcune persone hanno restituito il proprio iPhone 18 Pro sperando di ricevere un’unità priva di difetti, per poi ritrovarsi con un secondo esemplare affetto dallo stesso identico problema. Al momento non è chiaro cosa provochi il rumore, ma se dovesse trattarsi di un bug un futuro aggiornamento software potrebbe intervenire per sistemarlo.

Fonte: TecnoAndroid