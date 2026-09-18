iPhone 18 Pro Max: riparazioni fuori garanzia fino a 1.059 euro

Chi oggi porta a casa iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max farebbe bene a dare un’occhiata anche al listino delle riparazioni fuori garanzia, appena aggiornato da Apple per il mercato italiano. Perché la cifra più alta, quella riservata agli “altri danni” sul modello Max, arriva a 1.059 euro. Una somma che, per chi decide di rinunciare ad AppleCare+, vale la pena tenere a mente prima di infilare il telefono nella tasca posteriore dei jeans.

I due nuovi modelli sono in vendita da oggi, sia online sia nei negozi, a partire dalle 14 in Italia. E insieme al debutto commerciale è arrivato anche il consueto aggiornamento dei costi per la sostituzione di batteria, display, vetro posteriore e fotocamere. Un documento poco glamour, certo, ma che racconta parecchio di quanto possa pesare un incidente domestico.

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Quanto costa sostituire la batteria e lo schermo

Partiamo dal pezzo che prima o poi riguarda tutti. La sostituzione della batteria costa 149 euro, identica sia per iPhone 18 Pro sia per iPhone 18 Pro Max, nonostante le due celle abbiano capacità diverse. Apple mantiene la linea seguita da anni, con un prezzo unico indipendente dal formato. Qui però si registra l’unico rincaro rispetto alla generazione precedente, perché sui due predecessori bastavano 135 euro.

Sul modello standard, il vetro posteriore si sostituisce con 169 euro, la fotocamera posteriore richiede 299 euro e lo schermo si ferma a 405 euro. Se il danno interessa contemporaneamente display e vetro sul retro, il conto sale a 499 euro. E poi c’è la voce più temuta, quella degli “altri danni”, che su iPhone 18 Pro significa 999 euro. Tradotto: praticamente il prezzo di un telefono nuovo di fascia alta.

Passando a iPhone 18 Pro Max, alcune cifre restano immutate. Batteria, vetro posteriore e fotocamera costano esattamente come sul fratello minore, quindi 149, 169 e 299 euro. Cambia invece il display, che per via della diagonale maggiore richiede 489 euro. La combinazione schermo più vetro posteriore arriva a 585 euro, mentre la categoria “altri danni” supera quella soglia psicologica dei mille euro e si attesta a 1.059 euro.

Un listino quasi identico a quello di iPhone 17 Pro

Il confronto con la generazione passata è interessante perché, a parte la batteria, non si muove nulla. Tutte le altre voci del listino riparazioni ricalcano quelle già viste su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, senza ritocchi. Un segnale di continuità che, considerando le dinamiche di prezzo degli ultimi anni, è tutto fuorché scontato.

Resta il fatto che queste tariffe valgono per chi non ha sottoscritto AppleCare+. Con la copertura attiva, come noto, le condizioni cambiano sensibilmente, e vedendo certi numeri la scelta assume un peso diverso. Spendere 1.059 euro per un danno non meglio specificato su un telefono acquistato poche settimane prima non è un’ipotesi remota, soprattutto per chi tende a usare il dispositivo senza custodia.

Prezzi e disponibilità in Italia

Sul fronte acquisto, i due modelli si trovano già presso diversi rivenditori. iPhone 18 Pro Max è disponibile online da ByTecno a 1.639 euro, mentre iPhone 18 Pro si trova da Eprice a 1.449 euro. Sempre per la versione standard, un’altra offerta lo propone a 1.489 euro. Altri canali di vendita listano iPhone 18 Pro Max a 1.869 euro e iPhone 18 Pro a 1.690 euro, con una forbice quindi piuttosto ampia a seconda del rivenditore scelto.

Chi vuole fare i conti in modo completo dovrebbe insomma sommare il prezzo d’acquisto a quello di un’eventuale riparazione futura. Con un display da 489 euro sul modello Max, la matematica diventa presto poco divertente. E la batteria a 149 euro, prima o poi, entra nel bilancio di chiunque tenga lo smartphone per qualche anno.

Fonte: TecnoAndroid