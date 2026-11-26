Apple ha pubblicato un nuovo spot dedicato a iPhone 18 Pro Max e ha scelto di puntare tutto su un aspetto molto preciso, cioè l’autonomia. Secondo l’azienda di Cupertino si tratta della batteria più duratura di sempre su un iPhone, una promessa che il nuovo filmato racconta con un tono leggero e quasi giocoso, ben lontano dalle classiche presentazioni fatte di grafici e numeri. La clip è stata diffusa il 25 novembre 2026 e dura circa un minuto.

Il punto di partenza è curioso. Al posto di un attore in carne e ossa, il protagonista della pubblicità è un giocattolo a forma di ciclope, una piccola figura con un solo occhio che per tutta la giornata utilizza il telefono in modo un po’ misterioso. Nessuna spiegazione su chi sia o da dove venga. Semplicemente lo si vede alle prese con lo smartphone, da una situazione all’altra, come farebbe chiunque in una giornata piena di impegni.

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Un ciclope giocattolo e un iPhone 18 Pro Max color borgogna

Il modello mostrato nello spot è un iPhone 18 Pro Max nella colorazione borgogna, una tinta che risalta parecchio nelle inquadrature e che accompagna il piccolo protagonista dall’inizio alla fine. La scelta di affidare la scena a un pupazzo non è casuale. Permette infatti ad Apple di raccontare l’uso intenso del dispositivo senza appesantire il messaggio, con un registro più simpatico rispetto al solito.

Nel corso del minuto di video il telefono viene usato davvero per tutto. C’è spazio anche per mettere in mostra la fotocamera con apertura variabile, una delle caratteristiche su cui il top di gamma della famiglia 18 Pro punta di più, insieme a molte altre funzioni che compaiono man mano che la giornata del ciclope va avanti. Il ritmo è sostenuto e le situazioni si susseguono senza pause, proprio per dare l’idea di un utilizzo continuo e senza sconti per la batteria.

Il colpo di scena finale sull’autonomia

La parte più divertente arriva verso la fine. Dopo una giornata movimentata e piena di attività, a cedere per primo non è lo smartphone ma il giocattolo stesso. Le batterie del ciclope sembrano infatti esaurirsi prima di quelle di iPhone 18 Pro Max, che invece resta operativo. È un modo ironico per ribaltare la solita preoccupazione di chi possiede un telefono, cioè ritrovarsi a secco proprio quando serve.

Il messaggio della campagna ruota tutto attorno a questa immagine. Apple non si limita a dichiarare che il nuovo modello offre la durata della batteria più lunga mai vista su un suo smartphone, ma lo mette in scena con una piccola storia che si chiude con il protagonista letteralmente scarico. Il dispositivo, al contrario, è ancora lì acceso e pronto all’uso.

Fonte: TecnoAndroid