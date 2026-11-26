Una nuova mappa dei fossili potrebbe cambiare il modo in cui i paleontologi decidono dove scavare. Un’analisi che abbraccia 540 milioni di anni di fossili marini ha messo in luce lacune sorprendenti nella conoscenza della vita antica sulla Terra. Il dato più curioso è che le occasioni migliori per trovare specie ancora sconosciute non si nascondono nel passato più remoto ma in periodi geologici relativamente recenti. Mappando le regioni del pianeta ricche di reperti e ancora poco esplorate, i ricercatori hanno messo a punto uno strumento pensato per orientare le campagne di scavo dei prossimi anni.

Per capire il valore di questo lavoro bisogna partire da un limite di fondo. I fossili offrono una finestra straordinaria su animali, piante ed ecosistemi vissuti milioni di anni fa, eppure raccontano solo una parte della storia. La fossilizzazione è un evento rarissimo, tanto che soltanto una minima frazione degli organismi che hanno popolato la Terra si è conservata. E anche quando i resti sopravvivono, gli scienziati possono individuarli solo se gli strati di roccia che li contengono sono oggi raggiungibili.

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Il quadro della vita preistorica è quindi pieno di buchi. Alcune epoche e alcune zone del mondo hanno restituito reperti in abbondanza e permettono di ricostruire con precisione la vita di allora. Altre sono rimaste quasi inesplorate. Visto che uno scavo richiede parecchio tempo e risorse consistenti, sapere dove cercare può fare davvero la differenza.

Come è nata la mappa di 540 milioni di anni di vita marina

A occuparsi del problema sono stati Thomas A. Neubauer delle Collezioni statali bavaresi di storia naturale (SNSB) e Mathias Harzhauser del Museo di storia naturale di Vienna. I due paleontologi hanno studiato la distribuzione geografica dei ritrovamenti di animali che vivevano in ambienti marini poco profondi negli ultimi 540 milioni di anni. Per la prima volta hanno anche segnato sulla carta le aree in cui le informazioni fossili mancano del tutto, così da ottenere un’idea più chiara di dove le scoperte future siano effettivamente possibili.

Il punto di partenza è stato il Paleobiology Database, il principale archivio liberamente consultabile al mondo dedicato ai fossili, che raccoglie una parte consistente dei risultati pubblicati dai ricercatori di tutto il pianeta. Grazie a questi dati il gruppo ha ricostruito dove sono stati documentati i reperti provenienti dagli antichi mari bassi lungo tutta la storia della Terra. Ha poi osservato come la ricerca si è evoluta nel corso di decenni e secoli, misurando quanto spesso le indagini nelle varie regioni abbiano prodotto informazioni scientifiche nuove. Il passo successivo è stato il confronto con i dati geologici del database Macrostat, che ha permesso di valutare non solo dove i fossili sono già stati trovati ma anche dove esistono formazioni rocciose adatte a colmare le lacune più importanti.

Dove potrebbero nascondersi le specie ancora sconosciute

L’analisi ha fatto emergere uno squilibrio inatteso. Il Mesozoico inferiore, collocato dai ricercatori tra circa 252 e 66 milioni di anni fa, e il Paleozoico, tra circa 539 e 252 milioni di anni fa, risultano già studiati in modo approfondito. Secondo gli autori, ulteriori ritrovamenti risalenti a queste epoche difficilmente porteranno a breve un aumento sostanziale delle conoscenze.

Le prospettive più interessanti riguardano invece la storia geologica più vicina a noi. Sul Cenozoico, l’era iniziata 66 milioni di anni fa, gli scienziati hanno già raccolto moltissimo materiale, ma i suoi depositi marini poco profondi custodiscono ancora un potenziale in gran parte inesplorato. Per facilitare il lavoro, il gruppo ha individuato in giro per il mondo i luoghi in cui è particolarmente probabile imbattersi in specie mai descritte. Si tratta, ed è questo l’aspetto decisivo, di zone in cui gli strati geologici giusti affiorano o sono comunque accessibili, il che rende le scoperte concretamente realizzabili.

Mettere in evidenza le regioni dove potrebbero attendere reperti importanti aiuta a pianificare spedizioni più produttive e a sfruttare meglio fondi spesso limitati. Invece di insistere su aree già battute a fondo, i ricercatori possono puntare sui siti con le maggiori probabilità di rivelare qualcosa di nuovo sugli ecosistemi preistorici. “Il fatto che molte regioni della Terra restino inesplorate lascia sperare in nuove e preziose scoperte” spiega Neubauer, paleobiologo delle SNSB. “Ma proprio perché ampliare la documentazione fossile è piuttosto impegnativo e procede lentamente, il nostro lavoro può aiutare i ricercatori di tutto il mondo a concentrare le indagini proprio su queste aree ancora in larga parte inesplorate. Offriamo una guida preziosa per programmare progetti futuri e campagne di scavo. Lo stesso vale per lo studio delle collezioni museali esistenti che attendono un’analisi scientifica. Con una scelta sensata delle priorità possiamo colmare le lacune nella documentazione fossile in modo strategico.”

Fonte: TecnoAndroid