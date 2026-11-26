Chi aveva provato a cercare un aggiornamento a ottobre sul proprio Chromecast con Google TV 4K, trovandosi davanti al solito messaggio che indicava un sistema già aggiornato, farebbe bene a ricontrollare. Il firmware che Google aveva descritto nelle note di rilascio del 12 ottobre sta infatti arrivando a un numero sempre maggiore di dispositivi, dopo una prima fase in cui la disponibilità era stata piuttosto limitata e quasi casuale.

La distribuzione su scala più ampia è stata notata il 23 novembre, al termine di alcune settimane in cui solo pochi utenti avevano visto comparire il pacchetto. La sigla da tenere a mente non cambia ed è UTTA.260813.002, la stessa del primo aggiornamento del 2026 destinato al dongle di Google. Si tratta quindi della medesima build, semplicemente estesa a una platea più larga dopo un rilascio graduale che, come spesso accade con i prodotti dell’azienda, procede a ondate e non tocca tutti nello stesso momento.

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Come verificare la versione installata

Il controllo richiede pochi passaggi. Basta aprire le Impostazioni, entrare nella sezione Sistema, poi in Informazioni e infine in Aggiornamento di sistema. Da questa schermata è possibile chiedere al dispositivo di cercare un eventuale download disponibile. Se però la build installata risulta già essere la UTTA.260813.002, non c’è altro da fare perché quella è esattamente la versione di cui si parla.

Conviene poi affidarsi alla sigla della build piuttosto che alla data in cui compare la notifica. Il motivo è semplice, visto che il codice permette di capire subito se il software ricevuto coincide davvero con quello indicato da Google, mentre il giorno in cui arriva l’avviso può variare parecchio da un apparecchio all’altro proprio a causa del rilascio progressivo. Due utenti potrebbero ricevere lo stesso identico pacchetto a distanza di settimane, e solo il numero di versione toglie ogni dubbio.

Cosa cambia con il nuovo firmware

Sul fronte delle novità c’è poco da segnalare, almeno per quanto riguarda ciò che si vede sullo schermo. Il cambiamento più rilevante tocca le patch di sicurezza Android, che sul modello 4K fanno un salto notevole passando da ottobre 2025 ad agosto 2026. A questo si aggiungono varie correzioni che lavorano dietro le quinte senza modificare l’esperienza d’uso quotidiana.

Nella pagina di supporto dedicata al Chromecast, Google menziona anche la risoluzione di diversi bug e miglioramenti generali delle prestazioni. Le note di Google Home pubblicate a fine ottobre aggiungono qualche dettaglio in più, citando interventi su connettività, riproduzione in streaming e resa video. Sono tutti ambiti che incidono sul funzionamento di un dispositivo pensato proprio per guardare contenuti in streaming sul televisore, dalla stabilità della connessione alla fluidità della riproduzione.

Nella pratica, chi installa l’aggiornamento non troverà un’interfaccia rinnovata né nuove applicazioni ad attenderlo. Il pacchetto punta tutto su sicurezza e affinamenti tecnici, con una serie di piccoli miglioramenti distribuiti tra stabilità, rete e qualità della visione sul Chromecast con Google TV 4K.

Fonte: TecnoAndroid