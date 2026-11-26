MLB The Show 27 comincia a prendere forma e San Diego Studio ha scelto di raccontarne i primi dettagli partendo da un bilancio dell’anno appena trascorso. La novità più concreta riguarda il ritorno del test tecnico, assente ormai da diverse edizioni, a cui si aggiunge il rientro dei pacchetti Now & Later, pensati per collegare la stagione in corso a quella che verrà. Prima però lo studio ha voluto guardarsi alle spalle e ripercorrere il 2026, segnato da due aspetti in particolare. Da una parte la passione e il sostegno della community, dall’altra la consapevolezza di dover comunicare meglio e rispondere con più prontezza ai suggerimenti dei giocatori.

I numeri della community di MLB The Show 26

Il cuore della serie, per ammissione dello stesso team, è sempre stato chi gioca. E le statistiche raccolte su MLB The Show 26 dal lancio a oggi lo confermano con cifre piuttosto impressionanti. Sono stati messi a segno 1.058.402.460 home run, 55.168.197 tripli e ben 1.639.448.296 singoli. Non solo battute vincenti però. Si contano anche 123.300.616 basi ball e 2.130.551.161 strike, un dato che lo studio commenta con una certa ironia, suggerendo che sulla disciplina al piatto e sulla lettura dei lanci ci sia ancora parecchio da lavorare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il quadro si completa con 18.666.758 colpi Perfect Perfect e 2.506.757.548 punti segnati. Ma il numero che colpisce di più è forse un altro. Nel corso dell’anno la community ha trascorso complessivamente l’equivalente di 31.541 anni davanti al gioco, una quantità di tempo difficile perfino da immaginare.

Il bilancio non è stato del tutto roseo e lo studio lo riconosce apertamente. Nel 2026 non sono mancati alcuni problemi e l’obiettivo dichiarato è dimostrare nei prossimi mesi di aver introdotto diversi miglioramenti. Le storie, i commenti e la creatività dei giocatori vengono indicati come la vera spinta del lavoro quotidiano, con un ringraziamento esplicito per la fiducia ricevuta nel corso di un’altra stagione definita indimenticabile.

Il test tecnico torna con MLB The Show 27

Sulle novità vere e proprie di MLB The Show 27 per ora c’è poco da dire, perché secondo gli sviluppatori è ancora troppo presto per svelare funzionalità e cambiamenti in arrivo. Un annuncio però è già arrivato ed è il ritorno ufficiale del test tecnico. Per il team si tratta di uno strumento prezioso, utile a scovare i bug, misurare le prestazioni e raccogliere opinioni significative dalla community prima dell’uscita definitiva.

Viene spontaneo chiedersi perché, se così importante, questa fase di prova non si sia più vista dai tempi di MLB The Show 23. Lo studio spiega che sviluppare un videogioco è un lavoro complesso e ogni anno impone scelte e priorità non sempre facili da far convivere. Alcune di queste decisioni hanno portato a mettere in pausa i test negli ultimi anni. Ora l’intenzione è coinvolgere di nuovo i giocatori nel processo di sviluppo e ulteriori informazioni sul test arriveranno all’inizio del 2027.

Pacchetti Now & Later, il ponte tra due stagioni

Nel frattempo MLB The Show 26 ha ancora qualche sorpresa da offrire e il tempo speso nel gioco attuale può tornare utile anche per partire avvantaggiati con il prossimo capitolo. Stanno infatti per tornare i pacchetti Now & Later, che contengono elementi utilizzabili subito nell’edizione in corso insieme alla possibilità di riscattare in seguito un pacchetto The Show nel nuovo titolo, senza alcun costo aggiuntivo.

Il funzionamento è semplice. Ogni pacchetto Now & Later ottenuto giocando ai contenuti Diamond Dynasty di MLB The Show 26 su console dà diritto a un codice, che verrà convertito automaticamente in pacchetti The Show al primo accesso da console a MLB The Show 27 in occasione dell’uscita standard. L’unica condizione è entrare nella stagione ’27 con lo stesso account usato per guadagnare i pacchetti nella stagione ’26. Altre novità sui contenuti previsti per il 2027 verranno condivise a breve.

Fonte: TecnoAndroid