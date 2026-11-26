Un dipendente convinto di parlare in videoconferenza con i propri colleghi, quando invece davanti agli occhi aveva soltanto dei deepfake, è il punto di partenza ideale per capire quanto sia diventata delicata la verifica dell’identità nelle aziende. Nel 2024 un impiegato della società di ingegneria Arup è stato raggirato proprio così e ha trasferito circa 25 milioni di dollari, pari a quasi 22 milioni di euro. Un anno dopo Marks & Spencer ha subito un pesante attacco informatico partito da un helpdesk esterno, e più di recente alcuni criminali si sono finti tecnici del supporto IT per ottenere l’accesso remoto ai dispositivi dei dipendenti.

Le tecniche cambiano ma la domanda per i team di sicurezza resta la stessa. Come fa un’organizzazione a essere certa che chi chiede un accesso o autorizza un’operazione sensibile sia davvero chi dice di essere?

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Tre attacchi diversi con lo stesso punto debole

Il caso Arup risale a gennaio 2024. Un dipendente dell’ufficio finanziario di Hong Kong riceve una email che sembra arrivare dal direttore finanziario con sede nel Regno Unito e che chiede una serie di transazioni. All’inizio il sospetto c’è, poi arriva una videochiamata in cui compaiono il presunto CFO e diversi colleghi. Tutto falso. Secondo la polizia di Hong Kong gli aggressori avevano usato video e audio pubblicamente disponibili per costruire una riunione preregistrata credibile. Seguono più bonifici, per un totale di circa 200 milioni di dollari di Hong Kong.

Ad aprile 2025 è toccato a Marks & Spencer. Il colpo ha bloccato per settimane gli ordini online, ha colpito i pagamenti contactless e il servizio Click & Collect, e ha portato al furto di dati dei clienti. L’azienda britannica aveva inizialmente stimato un impatto di circa 300 milioni di sterline sull’utile operativo dell’esercizio 2025/26, prima delle misure di contenimento. L’attacco è stato collegato al gruppo Scattered Spider, noto per l’uso dell’ingegneria sociale, e la stessa M&S ha confermato che l’ingresso è avvenuto ingannando il personale di un fornitore esterno, senza sfruttare alcuna falla tecnica nei suoi sistemi.

Poi c’è la campagna segnalata da Microsoft. Gli aggressori contattavano i dipendenti con messaggi o chiamate esterne su Teams fingendosi tecnici interni e, con scuse plausibili come un problema urgente, si facevano concedere il controllo remoto tramite condivisione dello schermo o strumenti legittimi come Quick Assist. Una volta dentro usavano PowerShell per installare software dannoso, mantenere l’accesso e raccogliere informazioni sulla rete, tentando anche di spostarsi verso domain controller e autorità di certificazione.

Quando la fiducia prende il posto dei controlli

Il filo conduttore è chiaro. L’ingegneria sociale non richiede malware sofisticati se basta convincere qualcuno di essere un collega fidato. I deepfake rendono il problema ancora più serio perché volti e voci familiari si possono ricreare, ma anche senza intelligenza artificiale un buon pretesto e una piattaforma di comunicazione conosciuta fanno sembrare legittima una richiesta fraudolenta. Reset delle password e assistenza remota sono attività di routine, eppure diventano porte d’ingresso se le richieste non vengono verificate a dovere. I fornitori esterni allargano ulteriormente la superficie d’attacco, visto che spesso c’è poca visibilità su come i loro team controllano le identità.

La formazione aiuta, però nemmeno il personale più preparato riesce a smascherare ogni tentativo, soprattutto quando gli aggressori raccolgono informazioni in anticipo per far passare le loro richieste come ordinaria amministrazione. Servono quindi processi di verifica affidabili che sostengano i dipendenti invece di lasciarli soli a decidere di chi fidarsi.

Le contromisure possibili

Al service desk conviene abbandonare domande di sicurezza e dati personali che potrebbero già essere nelle mani dei criminali, puntando su metodi di autenticazione affidabili. Soluzioni come Specops Secure Service Desk permettono agli operatori di verificare chi chiama con oltre 15 fattori di autenticazione a più fattori, alcuni dei quali non richiedono un telefono, con integrazioni per piattaforme come Duo e Okta.

Gli stessi standard vanno applicati a portali in autonomia, chatbot interni e processi automatizzati. Una richiesta di reset della password inviata a un chatbot, per esempio, dovrebbe comunque passare da una verifica robusta. Per transazioni finanziarie e accessi privilegiati è opportuno chiedere una conferma indipendente attraverso canali fidati, magari ricontattando il richiedente con recapiti già verificati o aggiungendo autenticazione nei flussi di approvazione. Il tutto va affiancato da MFA resistente al phishing, accessi basati sul privilegio minimo e monitoraggio delle attività sospette sugli account.

Fonte: TecnoAndroid