Il conto alla rovescia per GTA 6 è ormai agli sgoccioli e tra i giocatori una delle domande più insistenti riguarda lo spazio che servirà davvero sulla console. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore il download effettivo di Grand Theft Auto 6 risulterebbe più corposo rispetto ai valori comunicati da Rockstar, anche se la differenza non toccherebbe tutte le piattaforme allo stesso modo.

Il dettaglio non è da poco perché arriva proprio a ridosso di un momento molto atteso. Mancano infatti poche ore all’apertura del preload in alcune aree del mondo e sono in tantissimi ad aspettare con impazienza di poter avviare lo scaricamento del gioco, così da farsi trovare pronti con largo anticipo.

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Il peso reale non coincide con i dati ufficiali

Il cuore della questione sta tutto nel confronto tra i numeri. Qualche giorno fa gli sviluppatori avevano indicato quanto spazio avrebbe occupato il titolo, ma stando a quanto trapelato il peso reale del pacchetto da scaricare non corrisponderebbe a quella dichiarazione. In pratica il file sarebbe più pesante del previsto, almeno su una parte delle versioni disponibili.

Non si tratta quindi di una discrepanza generalizzata. Lo scarto tra quanto annunciato e quanto effettivamente richiesto cambierebbe a seconda della piattaforma, con le due console della generazione attuale, PS5 e Xbox, al centro dell’attenzione di chi sta già facendo i conti con la memoria interna. Su un sistema il dato ufficiale potrebbe rivelarsi sostanzialmente affidabile, mentre su un altro servirà qualche margine in più rispetto a quanto messo in preventivo. Vale la pena sottolineare che parliamo di indicazioni emerse in queste ore e non di una nuova comunicazione da parte dello studio. Le cifre circolate finora fotografano semplicemente la situazione che i giocatori si troveranno davanti al momento di avviare lo scaricamento, una situazione diversa da quella prospettata pochi giorni prima.

Perché lo spazio su disco conta così tanto

Può sembrare una faccenda tecnica secondaria, eppure per molti utenti è tutt’altro che marginale. Chi ha in programma di sfruttare il preload di GTA 6 deve assicurarsi di avere abbastanza spazio libero prima che il download cominci. Scoprire all’ultimo che le cifre annunciate non bastano significa dover rimettere mano all’archivio della console, sacrificando magari qualche titolo installato da tempo per fare posto al nuovo arrivato. Ecco spiegato perché la notizia di una differenza tra dimensione dichiarata e dimensione effettiva abbia suscitato tanta curiosità. Con l’attesa ormai arrivata alle battute finali l’ultima cosa che i fan desiderano è un intoppo proprio mentre la barra di avanzamento comincia a riempirsi, soprattutto per un’uscita seguita con questo livello di trepidazione.

Fonte: TecnoAndroid