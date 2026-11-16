iPhone 18 Pro Max: apertura variabile e chip a 2 nm, la batteria è l’asso | RECENSIONE

iPhone 18 Pro Max rappresenta il massimo dell’innovazione Apple nel settore degli smartphone, puntando su prestazioni elevatissime, un comparto fotografico ancora più evoluto e un’autonomia da riferimento. Ma le novità introdotte giustificano un prezzo di partenza di 1.639 euro? Lo abbiamo messo alla prova nell’utilizzo quotidiano per scoprire se è davvero il miglior iPhone di sempre.

La vera forza di iPhone 18 Pro Max sta nella batteria, un aspetto forse sottovalutato che invece cambia parecchio l’esperienza di tutti i giorni. Tutto il resto, dal design alle fotocamere, prosegue nel solco della tradizione Apple con qualche aggiornamento mirato qua e là. La confezione non riserva sorprese e contiene soltanto la documentazione, l’etichetta energetica, lo spillo per il cassettino della SIM e un cavo USB C telato di ottima fattura.

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Credits: TecnoAndroid

A distinguere subito iPhone 18 Pro Max dal predecessore ci pensano i colori, quasi tutti inediti: borgogna, azzurro ghiaccio, nero e argento. Solo l’ultimo era già in listino lo scorso anno, ma ora il vetro posteriore richiama più da vicino la tinta della scocca in alluminio e il risultato appare comunque diverso. Per il resto l’estetica resta praticamente identica, con il camera plateau introdotto dodici mesi fa che forma un blocco sporgente simmetrico, con le fotocamere da un lato e parte dell’hardware dall’altro. Le misure sono importanti: 78 millimetri di larghezza, 8,8 di spessore e soprattutto 249 grammi, un peso che lo colloca tra gli smartphone più pesanti in circolazione e che si fa sentire rispetto al modello precedente. Confermata la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Prestazioni, fotocamere e display

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Il salto più interessante riguarda il processore Apple A20 Pro, un chip a sei core prodotto a 2 nanometri, primo caso in assoluto su uno smartphone. Arriva a 4,93 GHz ed è affiancato da una GPU a 7 core di ottimo livello. Le prestazioni sono eccellenti e, insieme a una camera di vapore tre volte più ampia di quella debuttata l’anno scorso, il nuovo processo produttivo sembra migliorare l’equilibrio tra potenza, temperature e consumi. Restano 12 GB di RAM e i tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB. La connettività è al vertice con 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ultrawideband e SOS satellitare ancora gratuito, oltre al supporto sia eSIM sia nanoSIM. Face ID lavora benissimo, mentre il Touch ID non torna, anche se ricompare senza sblocco facciale sul pieghevole Duo. Buono l’audio stereo, invece tasto azione e camera control restano troppo limitati per risultare davvero utili a tutti.

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Sul fronte fotografico la novità principale è l’apertura variabile del sensore principale da 48 megapixel stabilizzato otticamente, regolabile tra ƒ/1.48 e ƒ/4. L’app Fotocamera propone quattro step, mentre con le app di terze parti si può impostare qualsiasi valore intermedio. Per la maggior parte delle persone il beneficio diretto è marginale, però il telefono può scegliere da solo l’apertura più adatta alla luce e i fotografi guadagnano uno strumento creativo in più. Invariati l’ultragrandangolo da 48 megapixel e lo zoom 4x da 48 megapixel ƒ/2.8, con una resa solida e coerente in quasi ogni situazione. Arrivano finalmente i controlli manuali, gestiti in modo un po’ caotico ma raccoglibili in una barra rapida personalizzabile. Nei video il dispositivo resta imbattuto per definizione, bilanciamento dei colori, fluidità e morbidezza nei cambi di messa a fuoco, anche se il divario con la concorrenza si è ridotto.

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Lo schermo OLED da 6,9 pollici con risoluzione di 1.320 x 2.868 pixel e refresh a 120 Hz tocca 1.600 nit di luminosità massima e 3.000 nit di picco, protetto da Ceramic Shield 2 e dotato di un discreto trattamento antiriflesso oltre all’always on display. La novità concreta è la Dynamic Island rimpicciolita grazie all’emettitore a infrarossi spostato sotto il pannello. Ora c’è spazio per tre live activity, un vantaggio reale su una piattaforma priva di altre notifiche visibili mentre si usa un’app.

iOS 27, autonomia e prezzi

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Con questo modello debutta iOS 27, anche se molte funzioni di intelligenza artificiale, a partire dalla nuova Siri AI, per ora non sono disponibili in Europa. Apple Intelligence porta comunque una nuova gomma per cancellare elementi indesiderati dalle foto, uno strumento per modificarne l’inquadratura e gli avvisi di Safari quando una pagina cambia, per esempio se un prodotto torna disponibile. Restano iCloud, AirDrop e tutto l’ecosistema noto, mentre il sistema diventa più affidabile e veloce. Anche la grafica semitrasparente è stata rifinita e iOS 27 appare tra gli aggiornamenti più stabili degli ultimi anni.

La batteria da 5.391 mAh rappresenta un passo avanti notevole e l’autonomia è davvero sorprendente, tra le migliori in assoluto. Escludendo i modelli rugged dalle dimensioni fuori scala, probabilmente è la migliore in senso assoluto. È questa la chiave di lettura del nuovo top di gamma, pur pagando qualcosa in termini di peso, tanto che la versione non Max, più leggera e compatta e comunque con autonomia migliorata, potrebbe avere ancora più senso. La ricarica via cavo sale a 60W con standard PD3.2, quella wireless resta a 25W con pieno supporto a MagSafe e Qi2.

Il prezzo cresce di 150 euro rispetto alla generazione precedente, un rincaro atteso dopo che Apple, con l’inizio della crisi della RAM, aveva annunciato aumenti su molti prodotti. iPhone 18 Pro Max parte da 1.639 euro, cifra che lo rende uno degli smartphone più costosi del momento, mentre iPhone 18 Pro costa 1.489 euro.

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 9 /10 + Pro ✓ Autonomia eccellente: batteria che garantisce una durata straordinaria, anche con utilizzo intenso.

✓ Fotocamere di altissimo livello: tre sensori da 48 MP, ottimi per foto e video professionali.

✓ Prestazioni al top: chip A20 Pro velocissimo, ideale per gaming, multitasking e operazioni complesse.

✓ Display spettacolare: schermo ampio, luminosissimo e fluido, con Dynamic Island più piccola. − Contro × Prezzo elevato: si parte da 1.639 euro, una cifra decisamente importante.

× Dimensioni e peso: poco pratico da utilizzare con una sola mano, soprattutto senza cover.

Fonte: TecnoAndroid