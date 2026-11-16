iPhone Duo 2, Apple testa il Face ID ma il debutto non è sicuro

Apple ha già messo in piedi i primi prototipi di iPhone Duo 2 con il Face ID, e il lavoro degli ingegneri per portare lo sblocco con il volto sul display esterno del pieghevole di seconda generazione sarebbe ancora in pieno svolgimento. Lo sostiene Mark Gurman, che però non si sbilancia sulla tabella di marcia. I tempi infatti appaiono piuttosto stretti e non è affatto scontato che la novità riesca a debuttare con il modello previsto per l’autunno 2027.

Sul prossimo smartphone pieghevole della casa di Cupertino le priorità sarebbero sostanzialmente due, il riconoscimento facciale e il tasto Azione. Il primo, a quanto pare, viene prima di ogni altra cosa nella lista dell’azienda.

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Le prove di Apple sul Face ID sotto lo schermo per il secondo iPhone Duo non sono una novità assoluta, ma adesso il quadro si fa più nitido. I prototipi esistono e lo sviluppo procede, eppure la tecnologia non avrebbe ancora raggiunto la piena maturità. È proprio per questo motivo che Gurman evita di presentare la funzione come una certezza.

Se il tentativo non dovesse andare a buon fine in tempo per iPhone Duo 2, il sistema di sblocco con il volto verrebbe con buona probabilità rimandato a iPhone Duo 3, atteso nel 2028. Chi sta aspettando il secondo modello soprattutto per questa caratteristica potrebbe quindi trovarsi a dover pazientare un altro anno.

Anche sul fronte del tasto Azione, assente sulla prima generazione, la strada scelta potrebbe essere meno vistosa del previsto. Più che un nuovo pulsante fisico si parla di una soluzione software collegata al Controllo fotocamera. La pressione prolungata, che oggi richiama Siri, diventerebbe personalizzabile e assegnabile a un’app a scelta dell’utente. Guardando ancora più in là, nelle generazioni successive Apple punterebbe ad aggiungere un teleobiettivo e a rendere il dispositivo più sottile e leggero. Sul peso i margini di miglioramento ci sono, mentre sullo spessore il risultato sarebbe ancora più sorprendente visto quanto il Duo è già sottile.

Un sensore sul solo display esterno lascia qualche dubbio

C’è però un aspetto che merita attenzione ed è la posizione in cui finirebbe il sensore. Sul primo iPhone Duo lo sblocco passa dal Touch ID integrato nel tasto laterale, una scelta che si comporta bene quando il telefono viene usato chiuso. Lo schermo esterno si impugna quasi sempre in verticale, con la mano destra o con la sinistra, e il pulsante cade in modo spontaneo sotto il dito.

Lo scenario cambia parecchio con il dispositivo aperto. A seconda di come lo si tiene in mano, soprattutto in orizzontale, arrivare al tasto laterale può diventare poco pratico ed è esattamente lì che il riconoscimento del volto farebbe la differenza. Un sensore montato soltanto sul pannello esterno andrebbe quindi a coprire la situazione in cui l’impronta digitale crea già meno problemi, lasciando senza risposta proprio quella in cui il Face ID servirebbe davvero.

Per ora non è chiaro se Apple deciderà di mantenere entrambi i sistemi, affidando il volto allo schermo esterno e il dito a quello interno, oppure se il Face ID finirà per sostituire del tutto il Touch ID. Su questo punto le indiscrezioni al momento non forniscono alcun dettaglio.

Fonte: TecnoAndroid