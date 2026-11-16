OPPO Reno15 FS 5G a 299€ su Amazon: minimo storico con 6500 mAh

Su Amazon OPPO Reno15 FS 5G scende a 299€, la cifra più bassa mai vista per questo smartphone che a listino costa 469,99€. Il taglio riguarda un modello costruito attorno a due punti di forza molto chiari, l’autonomia e la fotografia, con una batteria da 6500 mAh, la ricarica veloce da 80W e una fotocamera frontale da 50MP pensata per chi scatta parecchi selfie. Difficilmente un prezzo del genere si ripresenterà nei prossimi giorni, perché si tratta di un vero minimo storico per il dispositivo.

Autonomia e fotocamere pensate per chi viaggia

OPPO ha immaginato questo telefono come un compagno di viaggio, uno di quelli che non costringono a cercare una presa di corrente a metà pomeriggio. La batteria garantisce all’incirca tra 40 e 48 ore di utilizzo reale, un valore che fa la differenza per chi si sposta spesso. Quando arriva il momento di fare il pieno entra in gioco la ricarica rapida da 80W con tecnologia SUPERVOOC, capace di riportare il dispositivo pronto all’uso in pochissimo tempo. Va detto però che il caricatore non è incluso nella confezione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il comparto fotografico sorprende soprattutto sul davanti. La fotocamera selfie da 50MP ha un campo visivo di 100°, comodo per le foto di gruppo e per i contenuti da condividere mentre si è in giro. Sul retro trova posto una tripla fotocamera guidata da un sensore grandangolare da 50MP che registra video in 4K a 30fps con stabilizzazione ottica OIS, affiancato da due moduli aggiuntivi da 8MP e 2MP che completano le funzioni creative.

Resistenza, display e prestazioni

Sul piano della solidità OPPO Reno15 FS 5G si difende molto bene. La certificazione IP69 lo rende resistente alla polvere, alle immersioni e perfino ai getti d’acqua ad alta pressione. Lo schermo è un AMOLED da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e picco di luminosità di 1400 nits, quindi resta fluido e leggibile anche sotto il sole diretto. A proteggerlo c’è un vetro Gorilla Glass+.

Dentro lavora il processore Snapdragon 6 Gen 1, abbinato a 8GB di RAM e a 512GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Un insieme che offre prestazioni equilibrate per un uso quotidiano anche intenso e uno spazio praticamente senza limiti per foto, video e applicazioni. Il software è aggiornato e moderno, con Android 16 e l’interfaccia ColorOS 16.

Completano la dotazione il WiFi 6, il Bluetooth 5.1 con supporto aptX HD, l’NFC, due altoparlanti stereo e il lettore di impronte digitali integrato nel display. Si tratta di caratteristiche che di solito compaiono su dispositivi di fascia più alta, e che qui arrivano su un telefono dal prezzo decisamente più contenuto.

Il prezzo più basso mai registrato su Amazon

Dai 469,99€ di listino OPPO Reno15 FS 5G passa ora a 299€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 36% e un risparmio concreto di oltre 170€. La cifra è più bassa anche dei precedenti minimi toccati dallo smartphone nei mesi scorsi. Promozioni lampo di questo tipo sono spesso volatili e possono cambiare da un momento all’altro. L’offerta riguarda la colorazione Blue nella configurazione con 8GB di RAM e 512GB di memoria.

Fonte: TecnoAndroid