Industria petrolifera Usa: 130 miliardi di profitti in sei mesi

La guerra in Iran sta lasciando un segno profondo sui conti dell’industria petrolifera Usa, che negli ultimi mesi ha incassato profitti enormi proprio mentre il mercato americano delle auto elettriche perde terreno. È una dinamica che fotografa bene le contraddizioni della politica energetica degli Stati Uniti, dove gli automobilisti pagano di più alla pompa e i grandi gruppi del greggio vedono crescere i propri bilanci a ritmi notevoli.

Il conflitto in Medio Oriente ha avuto ripercussioni pesanti sulle forniture globali di energia e ha aperto una nuova stagione di guadagni per chi estrae, produce e raffina petrolio e gas oltreoceano. Tutto questo accade in un contesto preciso. Washington ha ridotto via via il sostegno alla mobilità elettrica e le case automobilistiche americane stanno ripensando i loro piani di investimento. La transizione green non è stata abbandonata del tutto, ma il cambio di rotta appare evidente e i combustibili fossili restano una fonte di ricchezza immediata.

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Gli affari d’oro dei colossi del greggio

Più di 50 grandi società americane attive tra estrazione, produzione e raffinazione hanno messo insieme oltre 130 miliardi di dollari di profitti, circa 120 miliardi di euro, nei sei mesi tra aprile e settembre 2026. La cifra è quasi tre volte superiore a quella registrata dalle stesse aziende nello stesso periodo del 2025, quando gli utili si erano fermati sotto i 47 miliardi di dollari, poco più di 43 miliardi di euro. Il conteggio, tra l’altro, non include marzo, primo mese di guerra, e nemmeno ottobre.

Tra chi ha guadagnato di più spiccano ExxonMobil e Chevron. Nel terzo trimestre la prima ha visto gli utili più che raddoppiare rispetto a un anno prima, mentre la seconda li ha quasi triplicati. A fare la differenza è stata soprattutto l’attività di trasformazione del greggio. I danni agli impianti in Medio Oriente e in Russia hanno ridotto la capacità disponibile a livello internazionale e chi è rimasto operativo ha potuto contare su margini molto più alti. I produttori statunitensi hanno poi sfruttato l’impennata dei prezzi senza sostenere i rischi e i costi di chi lavora nelle zone coinvolte dal conflitto.

Dall’altra parte ci sono i consumatori. Dall’inizio degli attacchi contro l’Iran gli americani avrebbero speso 147 miliardi di dollari in più per benzina e diesel, circa 135 miliardi di euro, vale a dire oltre EUR 995 a famiglia, più o meno 1.000 euro. Le compagnie dell’industria petrolifera Usa però non sembrano intenzionate a usare questa liquidità per spingere la produzione o ampliare gli stabilimenti. Molte preferiscono ridurre il debito, rafforzare i bilanci e premiare gli azionisti con dividendi e riacquisti di azioni.

Il mercato delle auto elettriche in frenata

Il momento d’oro del petrolio coincide con una fase complicata per i veicoli a batteria. Nei primi nove mesi del 2026 le vendite di auto elettriche sul mercato americano sono calate del 30,7% e la loro quota si è fermata al 6% delle immatricolazioni totali. In Europa, nello stesso arco di tempo, le vetture a zero emissioni hanno raggiunto il 23,2% del mercato contro il 17,7% dell’anno precedente.

Una distanza così ampia si spiega anche con scelte politiche opposte. Diversi Paesi europei continuano a sostenere la diffusione delle vetture a batteria e i costruttori ampliano l’offerta, mentre negli Stati Uniti l’amministrazione Trump si è mossa per cancellare gli incentivi federali e allentare le regole su emissioni e consumi. La fine del credito fiscale da EUR 6.786, circa 7.000 euro, ha frenato gli acquisti e ha spinto molti automobilisti verso le ibride, le cui vendite sono salite del 23% nei primi tre trimestri.

A soffrire di più sono i marchi tradizionali. Le vendite di auto elettriche di Ford sono crollate del 68% e quelle di General Motors del 43%. Honda ha deciso di fermare la produzione dei propri modelli a batteria dopo il 2026 per concentrarsi sulle ibride. Tesla e Rivian hanno retto meglio, ma il mercato nel suo complesso resta in affanno e il Paese incassa profitti straordinari dal petrolio mentre rallenta proprio sulla mobilità che potrebbe ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Fonte: TecnoAndroid