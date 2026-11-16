Precedenza in rotatoria, col nuovo codice passa prima chi gira

La precedenza nelle rotatorie è destinata a cambiare in modo radicale con il nuovo codice della strada, che ribalta una regola studiata da generazioni di aspiranti automobilisti. Chiunque abbia affrontato l’esame della patente ricorda bene quegli schemi con diverse auto ferme a un incrocio e la classica domanda su chi debba passare per primo. Il riferimento normativo è il comma 2 dell’articolo 145, secondo cui quando due veicoli stanno per impegnare un’intersezione, o comunque quando le loro traiettorie stanno per incrociarsi, bisogna dare la precedenza a chi arriva da destra, salvo diversa segnalazione.

Una rotatoria è a tutti gli effetti un’intersezione. Di conseguenza, con la legge attuale, chi si immette provenendo da destra avrebbe diritto a passare per primo. Il nodo sta proprio in quella chiusura del testo, “salvo diversa segnalazione”. Molto spesso infatti chi sta per entrare si trova davanti il cartello di dare la precedenza e deve quindi fermarsi per lasciare strada ai veicoli che stanno già girando attorno all’isola centrale. Ed è esattamente questa impostazione che la riforma si prepara a capovolgere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Precedenza in rotatoria, cosa prevede la riforma

La bozza del nuovo codice della strada è già stata licenziata dal Consiglio dei ministri e adesso si trova in discussione alla Camera. L’entrata in vigore è prevista per il 2028. Il passaggio dedicato alle rotatorie stabilisce che, salvo diversa segnalazione, i conducenti che percorrono le rotatorie hanno la precedenza su quelli che vi si immettono da bracci laterali.

Messa così sembra una modifica tecnica, ma nella pratica cambia parecchio. Oggi chi entra in rotatoria ha la precedenza, a meno che una segnaletica orizzontale o verticale non indichi il contrario. Con il testo riformato la logica si inverte del tutto e chi sta già circolando all’interno dell’anello avrà automaticamente la priorità su chi deve ancora entrare. La vecchia regola della precedenza a destra, quella imparata sui banchi della scuola guida, in questo contesto smetterà semplicemente di valere.

Corsie e posizione, le altre novità per le rotatorie

La riforma non si ferma alla questione della priorità. Il nuovo testo punta anche a disciplinare con maggiore precisione il modo in cui ci si muove dentro le rotatorie. I veicoli che devono svoltare alla prima uscita dovranno tenersi il più possibile vicini al margine destro della carreggiata. Chi invece prosegue verso le uscite successive dovrà occupare la posizione più prossima all’isola centrale, e questo anche quando la strada è libera e non ci sono altri mezzi in circolazione.

Per le rotatorie organizzate su più corsie delimitate sulla pavimentazione vale lo stesso principio, sempre salvo diversa segnalazione. Chi deve imboccare subito la prima uscita impegnerà la corsia più vicina al margine destro, mentre chi punta alle uscite seguenti utilizzerà quella più interna, accanto all’isola centrale. In sostanza la posizione in carreggiata dipenderà dalla direzione da prendere, con una distinzione netta tra chi lascia la rotatoria al primo braccio e chi invece continua a percorrerla.

Le nuove indicazioni riguarderanno tutti i veicoli senza eccezioni. A doverle rispettare saranno quindi anche i monopattini elettrici, i velocipedi e i cicli a propulsione, oltre a tutti gli altri mezzi che si trovano a transitare in rotatoria.

Fonte: TecnoAndroid