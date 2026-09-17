iPhone 18 Pro, la foto firmata dal sensore prima del software

La promessa di iPhone 18 Pro è di quelle che pesano più di un miglioramento estetico: dimostrare che una foto non è mai stata manipolata, partendo dal sensore e non dal software. Apple ha pubblicato sul proprio blog Security Research, il 16 settembre 2026, una spiegazione dettagliata di come funziona Apple Reference Image, la funzione introdotta pochi giorni prima insieme alla coppia iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Il risultato è un sistema che sceglie una strada diversa rispetto a quella percorsa da Google sui Pixel 10, e la differenza si nota fin dal primo scatto.

La funzione è opt in, quindi va attivata manualmente, ed è limitata alla fotocamera principale. Al lancio non sarà disponibile in Cina, mentre in Europa gli utenti non potranno catturare immagini di riferimento, pur mantenendo la possibilità di svilupparle e visualizzarle. Un dettaglio non secondario, perché cambia parecchio l’esperienza a seconda del Paese.

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Come funziona Apple Reference Image sul sensore

Il meccanismo è più radicale di quanto sembri. Quando si passa alla modalità Reference, il sensore della fotocamera si riavvia in una modalità sicura e firma i dati dei pixel nell’istante esatto della cattura, prima che qualsiasi software possa metterci mano. Quel file firmato, che Apple chiama negativo digitale sicuro, viene salvato accanto alla foto normale, insieme a una finestra temporale fornita dal servizio di timestamp dell’azienda che certifica quando lo scatto è avvenuto.

Per dimostrare l’autenticità dell’immagine occorre poi svilupparla, un’operazione che invia il negativo a Private Cloud Compute. Lì Apple verifica che sensore e telefono corrispondano davvero, quindi elabora il file in un JPEG firmato che può essere confrontato con l’originale. Secondo i team di Security Engineering and Architecture e Camera and Photos, la funzione offre una garanzia affidabile e scalabile che un’immagine di riferimento sia esattamente ciò che dichiara di essere, ovvero una fotografia reale, catturata da un sensore reale dentro una fotocamera iPhone, in un momento preciso.

Apple aggiunge un altro elemento: si tratterebbe dell’unico sistema di provenienza delle immagini dotato di difese a prova di calcolo quantistico, il che significa che le firme dovrebbero restare affidabili per decenni e non per pochi anni.

Il confronto con le Content Credentials dei Pixel

Google ha imboccato un’altra direzione a partire dalla serie Pixel 10, aggiungendo le Content Credentials basate sullo standard C2PA a ogni foto scattata con Pixel Camera. L’obiezione di Apple è precisa: i sistemi costruiti su C2PA attaccano le informazioni di provenienza dopo la cattura, quindi una compromissione in un punto qualsiasi della catena di elaborazione può passare inosservata.

Va detto però che chi possiede un Pixel si ritrova le credenziali verificabili già attive per impostazione predefinita, mentre chi ha iPhone 18 Pro deve ricordarsi di accendere la funzione. E qui sta il punto pratico più delicato, perché la modalità Reference deve essere attiva prima dello scatto: le foto normali non possono essere verificate a posteriori.

Cosa sapere prima di usare la modalità Reference

Una volta sviluppato, il negativo finisce tra le foto eliminate, dove viene cancellato definitivamente dopo 30 giorni a meno che non venga recuperato. Sul fronte della privacy, Apple sostiene di non vedere mai le immagini e che nulla, pubblicamente, collega un’immagine di riferimento a una persona specifica o mette in relazione due scatti dello stesso utente.

L’utilità concreta emerge soprattutto fuori dall’album delle vacanze. Pensare a un tamponamento da documentare per una pratica assicurativa, oppure a una foto condivisa durante una notizia in sviluppo, rende l’idea di quanto possa contare avere una prova che l’immagine non sia stata ritoccata. Per ora Reference Image resta però confinata a una sola fotocamera su due modelli, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con le limitazioni geografiche già indicate per Cina e Unione Europea.