Rilevamento immagini AI: la nuova sfida dell’editoria scientifica

Il rilevamento immagini AI è diventato una questione concreta per chi lavora nell’editoria scientifica, e non per una moda passeggera. L’intera impalcatura della pubblicazione accademica poggia su un presupposto semplice: quella micrografia, quel gel, quella scansione raccontano un esperimento avvenuto davvero. Le ritrattazioni degli ultimi anni legate a figure duplicate o ritoccate hanno già incrinato quella fiducia, e l’IA generativa aggiunge un problema nuovo. Un western blot può essere fabbricato da zero, un’immagine cellulare sintetizzata senza che nessuna cellula sia mai passata sotto un obiettivo.

La differenza rispetto alla manipolazione tradizionale è sostanziale. Redattori e responsabili dell’integrità della ricerca hanno già in mano strumenti collaudati, controlli di somiglianza simili a quelli antiplagio che confrontano una figura con l’archivio del pubblicato, oltre ad analisi forensi capaci di individuare zone copiate e incollate o compressioni incoerenti dentro un singolo file. Tutti questi metodi partono però da un’assunzione precisa, cioè che l’immagine falsificata nasca da una reale. Una figura interamente generata rompe lo schema, perché semplicemente non esiste un originale con cui fare il confronto.

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Cosa cercano davvero gli strumenti di rilevamento

L’AI Image Detector di CudekAI lavora su più livelli, analisi dei pattern a livello di pixel, coerenza della texture e fingerprinting del rumore, senza affidarsi a un addestramento costruito su un tipo specifico di immagine. Il punto è interessante: i modelli generativi non sono stati pensati per l’imaging di laboratorio, quindi una figura scientifica fabbricata porta con sé gli stessi artefatti statistici di qualsiasi altro contenuto sintetico. Ripetizioni innaturali della texture, rumore che non corrisponde a quello prodotto da uno strumento reale, comportamenti della luce e dei gradienti fuori posto rispetto a come nasce una vera scansione.

C’è poi una distinzione che va tenuta ferma, quella tra elaborazione lecita e fabbricazione. Ritocchi contenuti e applicati in modo uniforme, luminosità, contrasto, ritaglio, sono considerati accettabili da sempre nell’imaging scientifico, purché dichiarati e purché non travisino il dato. Fabbricare un’immagine che non proviene da alcun campione è un’altra cosa, categoricamente diversa. Non a caso il rilevatore valuta separatamente le immagini modificate e quelle generate del tutto o in parte dall’IA, perché trattare le due situazioni allo stesso modo sarebbe un errore grossolano.

Il nodo delle figure reali e del flusso editoriale

Molta ricerca in ambito forense digitale si concentra su fotografie a colori e ad alta risoluzione, che con il materiale delle riviste hanno poco a che vedere. Nelle pubblicazioni circolano scansioni in scala di grigi, pannelli a basso contrasto, esportazioni compresse più volte. L’analisi dei pattern di CudekAI non dipende dall’informazione di colore come fanno altri controlli, e il fingerprinting del rumore è progettato per resistere a compressioni e cambi di formato, aspetto decisivo visto il percorso che una figura compie tra il file grezzo del laboratorio e il manoscritto inviato. Per un ufficio che sta costruendo un caso di ritrattazione o correzione, poter citare un risultato preciso invece di un sospetto generico cambia tutto. Lo strumento riconosce le firme di generatori noti, tra cui Midjourney v6, DALL·E 3, Stable Diffusion XL, Adobe Firefly, Bing Image Creator e Leonardo.AI. Nessuno di questi nasce per l’imaging scientifico, però una figura che mostra tracce compatibili con uno di essi diventa un dato citabile in una revisione.

Sul piano pratico, passare al setaccio ogni figura di ogni manoscritto non è realistico. La maggior parte dei team di integrità riserva i controlli automatici alle figure già segnalate da un revisore, da un editor o da un software di somiglianza, usando il rilevatore come verifica rapida aggiuntiva e non come sostituto del giudizio umano. Gli strumenti di questo tipo sono stati spesso tarati sui budget dei grandi editori, mentre CudekAI mette a disposizione una versione gratuita per il controllo di singole immagini senza account, con piani a pagamento per chi gestisce volumi elevati. Una segnalazione, in ogni caso, dovrebbe aprire una richiesta di dati grezzi e un confronto con gli autori, mai una ritrattazione automatica. CudekAI dichiara un’accuratezza superiore al 94% nei propri test, con prestazioni migliori sulle immagini nitide e più incerte su scansioni molto elaborate o di bassa qualità, esattamente quelle che popolano le riviste.