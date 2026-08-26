Hacker iraniani bloccano una centrale elettrica nel Regno Unito

Un gruppo di hacker iraniani è riuscito a bloccare l’attività di una piccola centrale elettrica nel Regno Unito, e anche se la fornitura nazionale di energia non ha subito alcuna interruzione, l’episodio pesa più di quanto le dimensioni dell’impianto suggeriscano. Perché il punto non è quanti megawatt siano rimasti fuori linea, ma il fatto che qualcuno sia entrato, abbia avuto la possibilità di agire e abbia effettivamente fermato qualcosa di fisico. Un interruttore, non un file.

Nel racconto pubblico degli attacchi informatici c’è quasi sempre una gerarchia implicita: se salta un grande operatore, la notizia esiste, se si ferma un impianto minore, la cosa viene archiviata come incidente marginale. È un riflesso comprensibile ma sbagliato, e chi lavora nella sicurezza delle utility lo sa da tempo. Un piccolo impianto è comunque un nodo della rete, e la rete elettrica funziona come un organismo interconnesso, non come una somma di pezzi indipendenti.

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Perché una centrale piccola diventa un bersaglio strategico

La logica di chi attacca non segue la logica di chi produce energia. Un attacco hacker a una struttura di piccole dimensioni offre due vantaggi evidenti: costa meno, in termini di sforzo tecnico e di rischio, e ha molte più probabilità di riuscire. Le realtà minori raramente dispongono dei budget, dei team dedicati e dei sistemi di monitoraggio continuo che si trovano nelle grandi aziende del settore. Spesso convivono tecnologie vecchie di decenni con soluzioni digitali recenti, e quella cucitura tra il mondo vecchio e quello nuovo è esattamente il punto dove le difese si assottigliano.

C’è poi la dimensione politica, che in questo caso non si può ignorare. Quando l’azione viene ricondotta a un gruppo legato a un Paese, non si parla più di criminalità comune in cerca di riscatto, ma di qualcosa che assomiglia a una prova di forza. Fermare una centrale elettrica, anche modesta, significa dimostrare capacità operativa e lasciare un messaggio: le infrastrutture energetiche di uno Stato possono essere raggiunte. Il valore dell’operazione, per chi la conduce, sta nel segnale più che nel danno.

La lezione per chi gestisce infrastrutture critiche

La prima indicazione che emerge riguarda il modo in cui viene misurato il rischio. Valutare la propria esposizione solo in base alla taglia dell’impianto porta fuori strada, perché per un attaccante conta la facilità di ingresso, non la potenza installata. Le infrastrutture critiche vanno protette in modo omogeneo, altrimenti l’anello debole finisce per definire il livello di sicurezza dell’intero sistema.

La seconda riguarda la separazione tra reti informatiche e sistemi di controllo industriale. Quando un attacco arriva a interferire con il funzionamento fisico di un impianto, significa che il confine tra i due mondi è stato attraversato. La sicurezza informatica applicata al settore energetico non si esaurisce nella protezione di dati e comunicazioni, deve mettere al centro la continuità operativa e la capacità di riprendere il controllo in tempi rapidi.

Terzo elemento, forse il meno tecnico e il più decisivo: la preparazione. Serve sapere in anticipo chi fa cosa nel momento in cui un sistema si ferma, come si isolano le componenti compromesse, in quanto tempo si ripristina il servizio. Sono procedure che si costruiscono con esercitazioni ripetute, non con documenti archiviati e mai riletti. Il caso britannico si è chiuso senza conseguenze per i cittadini, e questo è l’unico dato rassicurante della vicenda. Tutto il resto racconta di un settore, quello delle utility, dove la superficie esposta cresce insieme alla digitalizzazione e dove gli attaccanti hanno già capito che le porte più facili non sono quelle degli impianti più grandi.