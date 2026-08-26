Exynos 2700 batte Snapdragon 8 Elite Gen 6: i primi benchmark

I benchmark preliminari attribuiti a Exynos 2700 raccontano una storia che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata improbabile, ovvero un chip di casa Samsung capace di stare davanti alle prossime soluzioni di Qualcomm. Le indiscrezioni arrivate in questi giorni parlano di risultati superiori rispetto a Snapdragon 8 Elite Gen 6 su più fronti, dalla grafica al calcolo, fino alla gestione dei carichi legati all’intelligenza artificiale. Numeri da prendere con le pinze, certo, ma abbastanza precisi da meritare attenzione.

Il punto di partenza è un articolo dell’agenzia coreana Yonhap News, che cita fonti dell’industria e fa riferimento a test in fase iniziale. Il dato più curioso riguarda la GPU, storicamente il tallone d’Achille dei processori sviluppati internamente da Samsung. Secondo quanto riportato, in uno scenario di prestazioni di picco il SoC coreano avrebbe superato la controparte Qualcomm del 5%. Non un abisso, ma già un ribaltamento di gerarchie che negli ultimi anni sembrava fuori discussione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa dicono i numeri usciti finora

Andando oltre il singolo confronto sulla grafica, i test citati parlano di un vantaggio del 24% rispetto a 8 Elite Gen 6 e del 22% nei confronti della variante Pro, quest’ultima ancora a livello di rumor. Sul versante CPU, nella prova multi core, Exynos 2700 avrebbe registrato punteggi migliori di circa il 9% rispetto proprio al Gen 6 Pro. Cifre che, se confermate, disegnerebbero un quadro molto diverso da quello a cui il mercato si è abituato.

C’è poi il capitolo intelligenza artificiale, che per Samsung è diventato centrale nello sviluppo dei nuovi telefoni. Galaxy AI richiede risposte rapide e una buona comprensione delle richieste dell’utente, e proprio su questo l’azienda avrebbe messo a confronto le soluzioni Qualcomm con il proprio chip. Il risultato riferito è che Exynos 2700 genera risposte e interpreta i prompt più velocemente. Un terreno di gioco relativamente nuovo, dove le distanze accumulate negli anni sul fronte puramente grafico contano meno.

Il lavoro dietro le quinte e il nodo del calore

Per capire come si sia arrivati fin qui serve un passo indietro. Samsung ha creato una task force dedicata proprio allo sviluppo dei chip Exynos, con una spinta definita urgente nel 2025 per portare a casa Exynos 2600. Quel processore ha rappresentato un salto in avanti concreto, dopo anni in cui la famiglia Exynos ha convissuto con problemi di prestazioni e soprattutto di surriscaldamento. Ed è proprio il calore il fronte su cui l’azienda starebbe lavorando con maggiore insistenza adesso.

A marzo erano circolate informazioni sullo sviluppo del nuovo chip con una versione aggiornata della tecnologia HPB, acronimo di Heat Path Block, pensata per distribuire e smaltire meglio il calore all’interno del telefono. Ad aprile invece si era parlato della struttura interna, con una configurazione a dieci core e i core più veloci intorno ai 2,88 GHz. L’incremento prestazionale stimato rispetto alla generazione precedente si aggirava sul 12%, un margine che sulla carta basterebbe a giustificare il salto generazionale.

Resta il fatto che si parla di test preliminari, filtrati attraverso fonti non ufficiali e mai verificati in condizioni reali. La distanza tra un benchmark di laboratorio e il comportamento di uno smartphone dopo venti minuti di gioco pesante è nota a chiunque segua il settore. Se però anche solo una parte di questi numeri dovesse trovare conferma, Samsung si troverebbe in una posizione di forza che non ha avuto per parecchie generazioni, con la possibilità concreta di mettere pressione a Qualcomm su grafica, potenza di calcolo e gestione dell’intelligenza artificiale. Il confronto vero, ovviamente, arriverà solo quando il chip verrà presentato ufficialmente e messo alla prova sui dispositivi finali.