iPad mini 8 stupisce: 14 ore di autonomia, Apple ne dichiara 10

Il nuovo iPad mini 8 nasconde una sorpresa che Apple non ha messo in vetrina. Una delle prime recensioni ha sottoposto il piccolo tablet a una prova di autonomia piuttosto rigorosa e il risultato è andato ben oltre i numeri ufficiali, con una durata della batteria decisamente superiore a quella dichiarata dall’azienda di Cupertino nelle schede tecniche.

Il test scelto è quello classico, pensato per simulare un uso reale e ripetibile. Il dispositivo viene lasciato a navigare sul web senza interruzioni tramite rete WiFi, con la luminosità del display fissata a 150 nit. In queste condizioni iPad mini 8 ha tenuto duro per 14 ore e 24 minuti prima di spegnersi. Il paragone con la generazione precedente rende bene l’idea del salto, visto che iPad mini 7 nella stessa identica prova si era fermato a 10 ore e 36 minuti. Parliamo quindi di quasi quattro ore di utilizzo in più, una differenza che nella vita di tutti i giorni si fa sentire eccome.

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C’è però un dettaglio da tenere presente. Di solito questo tipo di prova viene ripetuto tre volte per ottenere una media affidabile, ma in questo caso il tempo a disposizione ha permesso un solo ciclo completo. Gli autori della recensione si dicono comunque convinti che i risultati definitivi non si discosteranno molto da quanto emerso nel primo passaggio.

Apple promette le stesse 10 ore di iPad mini 7

Il dato diventa ancora più curioso se si guarda a cosa comunica ufficialmente Apple. Sulla carta infatti non c’è alcuna promessa di maggiore autonomia per il nuovo modello. Le specifiche tecniche indicano fino a 10 ore di navigazione web su WiFi sia per iPad mini 7 sia per iPad mini 8, senza alcuna distinzione tra i due. In pratica l’azienda non ha fatto leva su questo aspetto nella presentazione del tablet, nonostante i numeri raccolti sul campo raccontino una storia diversa.

Qualcuno potrebbe pensare subito al nuovo modem C2, il componente sviluppato internamente da Apple per la connettività cellulare e noto per consumare meno energia rispetto alle soluzioni precedenti. Il nuovo iPad mini lo integra davvero, ma difficilmente può spiegare il risultato ottenuto. La prova infatti è stata condotta interamente su rete WiFi, quindi il modem per la connessione dati mobile non ha avuto alcun ruolo nella misurazione.

Batteria più piccola ma consumi più bassi

A rendere il quadro ancora più interessante c’è un altro elemento. iPad mini 8 monta una batteria leggermente più piccola rispetto a quella del modello che va a sostituire. Eppure dura di più. La spiegazione più plausibile va cercata nell’efficienza energetica degli altri componenti, a partire dal chip A20 Pro che muove il tablet e che potrebbe gestire i consumi in modo più oculato rispetto al processore della generazione precedente.

Anche lo schermo potrebbe fare la sua parte. Il nuovo display OLED ha la caratteristica di consumare meno quando mostra contenuti scuri, perché i pixel neri restano di fatto spenti. Durante la navigazione web questo vantaggio può tradursi in qualche risparmio energetico, soprattutto su pagine con molte aree scure. Serviranno comunque ulteriori test per confermare queste prime indicazioni, ma la maggiore durata della batteria potrebbe rivelarsi un vantaggio non pubblicizzato del nuovo iPad mini.

Fonte: TecnoAndroid