Torcia Android senza sbloccare: i trucchi per Pixel e Galaxy

Accendere la torcia Android senza sbloccare il telefono è possibile, ed è anche piuttosto rapido. Esistono infatti diverse scorciatoie pensate proprio per i momenti in cui serve luce subito, magari in una situazione di emergenza, senza perdere tempo a inserire PIN o a cercare l’impronta giusta. Il discorso vale in particolare per gli smartphone Samsung Galaxy e Google Pixel, che offrono un menu a tendina personalizzabile direttamente dalla schermata di blocco, con dentro una serie di strumenti utili. Chi preferisce non toccare nemmeno lo schermo può affidarsi all’assistente vocale. Su entrambe le famiglie di dispositivi basta dire “Hey Google” con il telefono ancora bloccato e poi aggiungere “Accendi la torcia”. Il resto lo fa l’intelligenza artificiale, e in pochi secondi la luce è accesa.

Come attivare la torcia su Google Pixel

Sui telefoni Pixel il pulsante della torcia si trova nel menu delle Impostazioni rapide, che compare scorrendo il dito dall’alto verso il basso. Un tocco sull’icona la accende, un secondo tocco la spegne. Capita però che l’icona non compaia tra le prime opzioni disponibili. In quel caso bisogna modificare la prima pagina del menu: si preme sulla matita in fondo alle Impostazioni rapide, poi sul pulsante più accanto all’icona Torcia, oppure la si sposta in cima così da averla sempre sotto mano quando serve.

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Una precisazione va fatta. Scuotere il Pixel per accendere la luce non funziona, perché quella era una vecchia funzione dei telefoni Motorola. Esiste però un’alternativa interessante, cioè il gesto Quick Tap. Il percorso da seguire è Impostazioni, poi Sistema, poi Gesti e infine Quick Tap per avviare le azioni, dove va attivata l’opzione per accendere e spegnere la torcia. Una volta configurato, basta un doppio tocco sul retro del telefono per avere subito la luce. Chi proprio non vuole rinunciare allo scuotimento può comunque cercare app di terze parti che aggiungono questa possibilità.

Anche i pulsanti della schermata di blocco sono modificabili. Si tiene premuto un punto qualsiasi della schermata bloccata e si tocca il pulsante Personalizza che compare in basso. Scorrendo verso il basso si arriva all’opzione Scorciatoie, dove si può scegliere l’icona della torcia e aggiungerla nella parte inferiore della schermata. Da quel momento la luce è raggiungibile con un solo gesto, senza passare da nessun menu.

La torcia sugli smartphone Samsung Galaxy

Sui dispositivi Samsung Galaxy la strada più veloce passa dal Pannello rapido, che si apre scorrendo verso il basso da uno dei due angoli superiori dello schermo. Se la torcia non è visibile, oppure se si vuole cambiare l’ordine delle icone, basta toccare il menu con i tre puntini o l’icona della matita mentre il pannello è aperto. Da lì si può modificare la disposizione dei comandi e sistemarli come si preferisce.

C’è poi un’altra opzione che molti ignorano. Anche i due pulsanti negli angoli inferiori della schermata di blocco si possono cambiare. Di solito sono occupati dalle icone del Telefono e della Fotocamera, ma è possibile sostituirne uno tenendo premuto in un punto qualsiasi della schermata bloccata. Si sceglie quale dei due rimpiazzare e poi si seleziona la torcia al suo posto. Se la personalizzazione sembra non funzionare, il motivo è quasi sempre un’impostazione disattivata: bisogna andare in Impostazioni, poi in Schermata di blocco e AOD, e abilitare l’opzione che permette di tenere premuto per modificare.

Fonte: TecnoAndroid