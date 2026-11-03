Motorola Signature 27: display da 12.000 nit e sensore Action

Motorola punta di nuovo alla fascia più alta del mercato e lo fa con Motorola Signature 27, uno smartphone che verrà presentato ufficialmente il 5 novembre e che promette un display da 12.000 nit insieme a una fotocamera pensata per dare il meglio anche quando cala la luce. Dopo settimane di anticipazioni e voci di corridoio l’azienda ha scelto di confermare alcune caratteristiche chiave attraverso un’anteprima realizzata con lo YouTuber Danny Winget, che ha potuto mostrare il dispositivo dal vivo in un video di prova.

Gli elementi che catturano subito l’attenzione sono sostanzialmente tre. C’è il pannello OLED con una luminosità dichiarata decisamente fuori scala, poi un comparto fotografico composto da quattro sensori e infine la piattaforma Snapdragon di ultima generazione. A tutto questo si aggiungono novità su materiali, sistema di raffreddamento e supporto software che descrivono un telefono costruito con pochi compromessi.

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Un pannello Tandem OLED che stacca nettamente la concorrenza

Il pezzo forte è il nuovo Extreme AMOLED Duo da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità che secondo Motorola arriva fino a 12.000 nit. Per ottenere un valore simile l’azienda ha adottato la tecnologia Tandem OLED, che sovrappone due strati di diodi organici così da spingere la luminosità verso l’alto e al tempo stesso migliorare l’efficienza energetica. Il confronto con gli altri modelli di punta è piuttosto eloquente, almeno sulla carta. Galaxy S26 Ultra si ferma a 2.600 nit mentre Pixel 11 Pro XL arriva a 3.600 nit di picco per singolo pixel.

Andrà comunque verificato in quali condizioni Signature 27 riesca davvero a toccare quella soglia, perché c’è una bella differenza tra un picco raggiunto per pochi istanti e un valore che lo schermo può sostenere sull’intera superficie. Anche sul versante fotografico però i numeri sono di tutto rispetto. La fotocamera principale sfrutta un sensore Sony LYT 910 da 50 MP con tecnologia LOFIC, accompagnato da un teleobiettivo da 200 MP con zoom digitale fino a 100x e da un’ottica ultragrandangolare sempre da 50 MP.

La vera curiosità però si chiama sensore Action, una soluzione introdotta da Motorola per migliorare la cattura dei soggetti in rapido movimento. Nel video compare tra gli altri esempi lo scatto di una trottola mentre gira su se stessa, ripresa con una nitidezza tale da lasciar distinguere diversi dettagli nonostante la rotazione. Sul funzionamento tecnico di questo componente al momento non è stato svelato nulla.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e sette anni di aggiornamenti

Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da una memoria di archiviazione UFS 4.1. Per tenere a bada il calore generato dal chip Motorola ha ampliato del 40% la camera di vapore rispetto alla soluzione adottata in precedenza. Il telefono arriverà con Android 17 e con la promessa di sette anni di aggiornamenti software, un impegno che lo porta vicino alle politiche di supporto di Google e Samsung sui loro modelli più costosi. L’audio è affidato a una coppia di altoparlanti stereo nati dalla collaborazione con Bang & Olufsen.

Anche il design ha ricevuto parecchie attenzioni. Sono previste due colorazioni certificate Pantone e una struttura che combina alluminio di grado aeronautico e materiali ceramici, con l’obiettivo di distinguere il dispositivo pure sul piano della costruzione.

Mancano ancora all’appello alcune informazioni piuttosto importanti come la capacità della batteria, la velocità di ricarica e le configurazioni di memoria che saranno disponibili. Nemmeno il prezzo ufficiale è stato comunicato, anche se le indiscrezioni parlano di una cifra che potrebbe arrivare a circa 1.550 euro per la versione da 512 GB. La presentazione globale del 5 novembre dovrebbe chiarire finalmente disponibilità, varianti e listino europeo di Motorola Signature 27.

Fonte: TecnoAndroid