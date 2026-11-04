LIUX BIG, il quadriciclo elettrico in lino sotto i 18.000 euro

Arriva dalla Spagna un quadriciclo elettrico con la scocca in fibra di lino e un prezzo di partenza sotto i 18.000 euro. Si chiama LIUX BIG e punta a ritagliarsi uno spazio in un segmento già piuttosto vivace grazie a materiali insoliti e a un’autonomia generosa. La prima apparizione italiana è fissata a EICMA 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho, ma per il lancio commerciale bisognerà aspettare la prima metà del 2027. All’inizio le vendite riguarderanno tre mercati, cioè Spagna, Francia e Italia.

A colpire non sono tanto le linee della carrozzeria o le dimensioni compatte quanto la scelta del lino. Proprio lui, quello delle camicie estive, impiegato però per realizzare la monoscocca, ovvero la struttura portante del veicolo. Secondo l’azienda questa soluzione alleggerisce la struttura del 40% rispetto all’acciaio e riduce del 61% le emissioni di CO₂ legate alla sua produzione.

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Come è fatto LIUX BIG tra materiali riciclabili e sicurezza

Credits: TecnoAndroid

Dal punto di vista tecnico LIUX BIG è una biposto omologata come quadriciclo pesante di categoria L7e. Misura circa 2,7 metri di lunghezza e pesa complessivamente 648 kg con la batteria inclusa. Il bagagliaio offre 240 litri, una capacità più che dignitosa per un mezzo così piccolo. Il lino del resto non è l’unico ingrediente alternativo della ricetta. Anche le resine usate per la carrozzeria sono riciclabili e durante lo sviluppo dei prototipi il costruttore ha sfruttato componenti in stampa 3D per accorciare i tempi e limitare gli scarti.

Sul fronte della sicurezza la struttura in biocomposito lavora insieme a un telaio in acciaio, rinforzato nelle porte con elementi ad alta resistenza. La dotazione comprende freni a disco su tutte e quattro le ruote, sospensioni indipendenti MacPherson, assistenza alla partenza in salita e frenata rigenerativa. Mancano invece riscontri su due aspetti importanti, ossia il comportamento nelle prove d’urto e il costo delle riparazioni alla carrozzeria dopo un incidente. Su questi punti potranno dare risposte soltanto i test reali.

Autonomia, batterie modulari e prezzo del quadriciclo spagnolo

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Le versioni previste sono due e si distinguono per la capacità della batteria. Quella da 15 kWh dichiara un’autonomia di 215 km con consumi di 6,7 kWh ogni 100 km, mentre quella da 20 kWh arriva fino a 270 km. Il motore eroga 35 kW, pari a 47 CV, la velocità massima è limitata a 90 km/h e per passare da 0 a 50 km/h servono 4,5 secondi. Con una presa domestica da 3,3 kW la ricarica dal 20% all’80% richiede circa 2 ore e 50 minuti.

Un dettaglio curioso riguarda le batterie modulari. LIUX le ha pensate per essere separate dal veicolo e sostituite, così da semplificare la manutenzione e allungare la vita utile del mezzo nel corso degli anni. Antonio Espinosa, CEO e cofondatore dell’azienda, ha spiegato che con LIUX BIG il marchio vuole dimostrare che è possibile sviluppare e produrre in Spagna una nuova generazione di veicoli, con tecnologie, materiali e ingegneria propri.

La produzione si svolgerà ad Azuqueca de Henares, nella provincia di Guadalajara, con l’obiettivo di raggiungere 20.000 esemplari all’anno entro il 2030. Il listino partirà da meno di 18.000 euro senza contare gli incentivi, anche se i prezzi delle singole versioni e le informazioni sulla rete di vendita non sono ancora stati resi noti. Nel frattempo circa 7.500 persone si sono già iscritte alla lista d’attesa del nuovo quadriciclo elettrico.

Fonte: TecnoAndroid