WhatsApp, 4 novità nei gruppi: messaggi fissati senza scadenza

WhatsApp ha annunciato quattro novità dedicate alle chat di gruppo, a partire dai messaggi fissati che potranno restare in evidenza senza alcun limite di tempo. Il pacchetto nasce con un obiettivo piuttosto chiaro, cioè semplificare la gestione delle conversazioni più attive, quelle dove i messaggi si accumulano rapidamente e le informazioni importanti rischiano di perdersi nel flusso. Le nuove funzioni arriveranno a livello globale nel corso delle prossime settimane, con una distribuzione che coinvolgerà quindi gli utenti di tutto il mondo.

Il primo intervento è anche quello più immediato da capire. Nei gruppi capita spesso di dover tenere sotto gli occhi un’indicazione utile per tutti, come un orario, un indirizzo o una regola condivisa. Con l’aggiornamento i messaggi fissati potranno rimanere in cima alla chat per tutto il tempo necessario, senza una scadenza che li faccia sparire. Una modifica piccola sulla carta ma che, nei gruppi più affollati, può cambiare parecchio il modo in cui ci si orienta tra le conversazioni.

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Cronologia condivisa anche dopo l’ingresso nel gruppo

La seconda novità estende una funzione che WhatsApp aveva già introdotto all’inizio dell’anno. Si tratta della condivisione della cronologia, che finora permetteva di inviare i messaggi recenti a un nuovo partecipante al momento della sua aggiunta al gruppo. Adesso questa possibilità diventa disponibile anche a posteriori. Dopo l’ingresso di un nuovo membro basterà toccarne il nome nella chat per inviargli la parte più recente della conversazione.

L’utilità è evidente per chi arriva in un gruppo già avviato e si ritrova davanti a discussioni di cui non conosce l’origine. Grazie a questa funzione il nuovo arrivato può recuperare i passaggi precedenti e capire di cosa si sta parlando. Sul fronte della sicurezza la società precisa che i messaggi condivisi restano protetti dalla crittografia end to end, esattamente come avviene per tutte le chat personali.

Lo stato del gruppo e il nuovo filtro per le menzioni

La terza novità porta lo stato del gruppo, uno spazio pensato per condividere aggiornamenti informali visibili soltanto ai partecipanti di quella specifica conversazione. Gli utenti potranno visualizzarlo, commentarlo con una reazione e arricchirlo a loro volta con nuovi contenuti. Proprio come accade con gli stati tradizionali, anche questi aggiornamenti sono destinati a scomparire dopo 24 ore, mantenendo quindi un carattere temporaneo e leggero.

L’ultima funzione riguarda invece l’organizzazione delle conversazioni. Arriva infatti un nuovo filtro per le chat che mostrerà le conversazioni di gruppo non lette in cui l’utente è stato menzionato oppure ha ricevuto una risposta diretta. Nel conteggio rientrano anche le menzioni @tutti, utilizzate di solito per richiamare l’attenzione dell’intero gruppo. In pratica diventa più semplice individuare i messaggi che richiedono davvero una risposta, senza dover scorrere ogni singola chat.

Le funzioni già disponibili per i gruppi

Nel suo annuncio WhatsApp ha colto l’occasione anche per ricordare alcuni strumenti già presenti nell’app e dedicati alle chat di gruppo. Tra questi c’è la risposta in privato a un singolo componente, utile quando un messaggio riguarda una sola persona e non ha senso coinvolgere tutti gli altri. C’è poi la possibilità di disattivare le risposte multiple nei sondaggi, così da ottenere una scelta unica da ciascun partecipante.

Infine viene citata la cosiddetta descrizione membro, una funzione che permette di aggiungere un’indicazione di contesto al proprio profilo all’interno del gruppo, per far capire agli altri partecipanti chi si ha davanti.

Fonte: TecnoAndroid