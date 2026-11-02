iPad Air OLED nel 2027, in arrivo anche nuovi iPad base e Pro

Apple ha appena portato lo schermo OLED su iPad mini, ma il rinnovamento della gamma tablet è appena cominciato. Secondo le indiscrezioni più recenti, nella prima metà del 2027 arriveranno altri tre nuovi iPad, cioè un nuovo iPad Air, un nuovo iPad base e un nuovo iPad Pro. Praticamente l’intera famiglia verrà aggiornata nel giro di pochi mesi, anche se non tutti i modelli riceveranno lo stesso trattamento.

Le differenze tra un dispositivo e l’altro sono infatti piuttosto marcate. Per alcuni si parla di un salto in avanti ben visibile, per altri di ritocchi così leggeri da passare quasi inosservati. Vale la pena guardarli uno per uno, partendo da quello che sembra destinato a cambiare di più.

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iPad Air passa all’OLED dopo anni di attesa

Sulla scia di quanto appena fatto con il modello più compatto, anche il prossimo iPad Air dovrebbe adottare un pannello OLED. Un passaggio tutt’altro che scontato per un prodotto che non vede un restyling davvero importante dal 2020. Il nuovo display porterà con sé un miglioramento netto in termini di resa visiva, pur con qualche limite che è bene tenere a mente.

Il pannello, con ogni probabilità, resterà fermo a una frequenza di aggiornamento di 60Hz, senza quindi la fluidità dei modelli più costosi. Anche sul fronte dello sblocco le cose non dovrebbero cambiare granché. Il tablet continuerà a utilizzare Touch ID e difficilmente passerà al riconoscimento facciale con Face ID.

Per quanto riguarda il processore non ci sono ancora conferme ufficiali, però il passaggio dal chip M4 al chip M5 appare decisamente plausibile. C’è poi la questione del costo, che quasi certamente salirà. Per la versione base da 11 pollici si ipotizza un prezzo compreso tra i 690 e i 780 euro circa, una cifra più alta rispetto a quella a cui il modello di fascia media aveva abituato finora.

iPad base e iPad Pro, due aggiornamenti molto diversi

Chi spera in grandi novità per il modello d’ingresso rischia di restare deluso. Almeno per il momento, iPad base non dovrebbe ricevere alcun miglioramento né allo schermo né al design. L’unica variazione percepibile potrebbe riguardare le colorazioni, con qualche nuova tinta pensata per dare un po’ di freschezza a un dispositivo che per il resto rimarrà sostanzialmente invariato.

Discorso diverso per iPad Pro, che guadagnerà una camera di vapore per la dissipazione del calore. Si tratta della stessa soluzione che Apple aveva introdotto lo scorso anno con iPhone 17 Pro e che ora approda anche sul tablet di punta. A parte questo intervento sul raffreddamento, però, non sono attese modifiche sostanziali. L’altra novità dovrebbe essere il processore, con ogni probabilità un M6 o, in alternativa, addirittura un M7.

Ad oggi il listino di iPad Pro parte da circa 1.030 euro per la versione da 11 pollici e sale a circa 1.290 euro per quella da 13 pollici. Proprio per questo un aggiornamento limitato a chip e sistema di raffreddamento potrebbe sembrare poco incisivo. Quando arriverà il modello con chip M6, saranno passati circa tre anni dall’ultima revisione importante della linea Pro.

Fonte: TecnoAndroid