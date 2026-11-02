WhatsApp, numeri e indirizzi in chat ora si usano con un tocco

Su WhatsApp sta arrivando una novità piccola ma molto pratica, cioè una serie di nuove scorciatoie pensate per gestire più rapidamente numeri di telefono, date, indirizzi ed email condivisi nelle conversazioni. Quando qualcuno invia un contatto in chat non sarà più necessario copiarlo prima di poterlo usare, perché sarà possibile salvarlo in rubrica oppure chiamarlo direttamente. La funzione è in fase di distribuzione con gli ultimi aggiornamenti dell’app per Android e iOS.

Chiunque usi la piattaforma di messaggistica con una certa frequenza conosce bene il passaggio un po’ macchinoso che oggi accompagna informazioni di questo tipo. Arriva un recapito telefonico o un indirizzo, si tiene premuto il messaggio, si copia il contenuto e poi lo si incolla altrove, magari nell’app del telefono o nella rubrica. Con il nuovo sistema l’applicazione riconoscerà in automatico questi dati all’interno dei testi e permetterà di sfruttarli con pochi tocchi. Lo stesso approccio vale per le date e per gli indirizzi email, che diventano elementi interattivi invece di semplici parole dentro un messaggio.

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Come riconoscere le nuove scorciatoie di WhatsApp

Credits: TecnoAndroid

Le nuove funzioni risultano già attive sui dispositivi di alcuni utenti, segno che il rilascio procede in modo graduale e non tutti le vedranno comparire nello stesso momento. Un dettaglio interessante riguarda il fatto che le scorciatoie di WhatsApp non si limitano ai messaggi ricevuti. Funzionano anche con quelli inviati, quindi un numero o un indirizzo scritto di proprio pugno in una chat diventa a sua volta utilizzabile allo stesso modo.

Individuarle è piuttosto semplice. I contenuti riconosciuti dall’app vengono evidenziati con una linea tratteggiata sotto il testo, un segnale visivo discreto che non stravolge l’aspetto della conversazione ma fa capire subito che quella porzione di messaggio nasconde qualche azione in più. Basta toccare la parte sottolineata per aprire un piccolo menu con le opzioni disponibili. Niente pressioni prolungate e niente passaggi intermedi, insomma.

Cosa succede toccando un numero di telefono

Le operazioni proposte non sono sempre le stesse ma cambiano in base al tipo di contenuto che l’applicazione ha riconosciuto. Il caso più immediato è proprio quello dei numeri di telefono, probabilmente anche il più utile nella vita di tutti i giorni. Toccando una sequenza di cifre riconosciuta come recapito compaiono tre possibilità ben distinte. La prima consente di copiarlo, nel caso serva incollarlo in un’altra app o inoltrarlo a qualcuno. La seconda permette di salvarlo nella rubrica senza dover trascrivere nulla a mano. La terza avvia una chiamata tramite il proprio operatore telefonico, quindi una normale telefonata e non una chiamata via app.

C’è poi un’ulteriore attenzione dedicata ai contatti professionali. Quando il numero toccato appartiene a un account aziendale, WhatsApp può mostrare anche le informazioni relative all’attività associata a quel recapito.

Fonte: TecnoAndroid