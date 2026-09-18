iOS 27.2 Beta 1 ricorda gli anniversari durante le chiamate

Dimenticare l’anniversario non sarà più una scusa valida, perché con iOS 27.2 Beta 1 Apple ha aggiunto una funzione che ricorda le date importanti proprio nel momento in cui si sta chiamando la persona interessata. Una di quelle piccole aggiunte che passano quasi inosservate nelle note di rilascio, ma che nella vita quotidiana possono salvare una serata, o almeno evitare di finire a dormire sul divano.

Il meccanismo si appoggia a una funzione già introdotta con iOS 27, chiamata Call Context. In pratica, quando si effettua una chiamata, iPhone mette in primo piano le informazioni utili collegate a quel contatto. Se si telefona alla compagnia aerea con cui si volerà nei giorni successivi, il telefono va a pescare tra le email e le altre fonti disponibili e mostra a schermo il codice di conferma del volo, senza costringere a uscire dalla chiamata e mettersi a cercare. Lo stesso principio, applicato alle ricorrenze personali.

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Compleanni prima, anniversari adesso

Con la prima versione di iOS 27 erano arrivati i compleanni: basta inserire la data nella scheda del contatto e, chiamando il festeggiato, sullo schermo compare un’animazione con i fuochi d’artificio. La Beta 1 di iOS 27.2 estende la logica agli anniversari, che ora possono essere salvati allo stesso modo e riproposti automaticamente durante la telefonata.

La procedura manuale è rapida. Si apre l’app Contatti, si seleziona la persona, si tocca Modifica in alto a destra e si scorre fino alla voce che permette di aggiungere una data. Toccandola si apre il selettore a scorrimento con cui impostare il giorno esatto dell’anniversario. Fine.

Chi ha un iPhone aggiornato alla beta e compatibile con Siri AI può saltare tutti questi passaggi e semplicemente chiedere all’assistente di aggiungere la data alla scheda del contatto. I modelli che supportano questa scorciatoia sono iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo.

Come installare la beta senza troppi rischi

Chi non ha fretta può aspettare la versione definitiva di iOS 27.2, attesa presumibilmente a ottobre. Chi invece vuole provare subito la funzione deve iscriversi al programma beta di Apple, registrandosi sul sito dedicato al software in prova con il proprio Apple Account.

Una volta completata l’iscrizione, il percorso sul telefono è Impostazioni, poi Generali, poi Aggiornamento Software. Da lì si tocca la voce relativa agli aggiornamenti beta e si sceglie l’opzione Public Beta. Esiste anche la strada della Developer Beta, che Apple non fa più pagare e che consegna gli aggiornamenti in anticipo rispetto al canale pubblico. Il rovescio della medaglia è evidente: arrivare prima significa anche incappare in bug che, nella versione pubblica, sarebbero già stati corretti. La scelta dipende da quanta pazienza si ha con gli imprevisti.

Il risultato finale, comunque, è lo stesso. Quando si chiama una persona la cui scheda contiene una data di anniversario, l’informazione compare sullo schermo di iPhone nel momento della chiamata. Un promemoria visivo, immediato, che non richiede di aprire il calendario o di fidarsi della memoria.

Resta un limite che nessun aggiornamento può superare: il telefono può segnalare che oggi è l’anniversario, ma su cosa fare dopo non offre alcun suggerimento. Quella parte rimane interamente nelle mani di chi riceve il promemoria.