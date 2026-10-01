Sonda Juice, sorvolo della Terra tra foto e test verso Giove

La sonda Juice dell’Agenzia Spaziale Europea ha appena ottenuto un’altra correzione di rotta grazie alla Terra, e prosegue così il lungo viaggio verso Giove, dove è previsto l’arrivo nel 2031. Il passaggio attorno al nostro pianeta non è servito soltanto a sistemare la traiettoria. È stato anche l’occasione per scattare qualche fotografia e per mettere alla prova gli strumenti di bordo, un’opportunità preziosa per una missione ancora lontanissima dalla sua destinazione finale.

Sonda Juice: una fionda gravitazionale per puntare verso Giove

La manovra appena conclusa sfrutta la gravità terrestre come una vera e propria fionda gravitazionale. La sonda passa vicino al pianeta e ne esce con una traiettoria modificata, senza dover bruciare grandi quantità di carburante per cambiare direzione. Per Juice non si tratta di una novità assoluta, visto che questa è appunto un’ulteriore correzione ottenuta sfruttando la Terra. Ogni passaggio avvicina un po’ di più il veicolo spaziale alla rotta giusta per raggiungere il gigante gassoso e le sue lune ghiacciate, che sono il vero obiettivo della missione.

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Foto e strumenti in prova durante il sorvolo

Il sorvolo della Terra ha offerto alla sonda un bersaglio vicino e ben conosciuto, perfetto per un controllo generale. Durante il passaggio Juice ha raccolto immagini e ha verificato il funzionamento dei suoi strumenti scientifici, che dovranno lavorare al meglio una volta arrivati nel sistema di Giove. La missione dedicata alle lune ghiacciate del pianeta ha quindi approfittato della spinta gravitazionale per fare anche un po’ di collaudo, prima di rimettersi in viaggio verso l’appuntamento fissato per il 2031.

Fonte: TecnoAndroid