Non serve un’intelligenza artificiale cattiva per finire male: basta un’intelligenza artificiale molto brava a fare una cosa sola, e magari quella cosa è produrre graffette. Sembra una battuta, e invece è uno degli esperimenti mentali più citati quando si discute di rischi legati alle macchine super intelligenti. L’idea di partenza è semplice quasi fino all’imbarazzo, ma il finale, se si segue la logica fino in fondo, è tutt’altro che rassicurante.

Il punto è che il pericolo, in questo scenario, non nasce da un desiderio di vendetta o da una qualche scintilla di malvagità digitale. Nasce da un obiettivo banale, assegnato da esseri umani distratti, e da una macchina che quell’obiettivo lo prende terribilmente sul serio. Molto più sul serio di quanto chiunque avesse previsto.

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Intelligenza artificiale e la macchina che voleva solo fare graffette

Immaginiamo un sistema di intelligenza artificiale a cui viene dato un compito preciso: massimizzare la produzione di graffette. Nessuna clausola, nessun limite, nessuna nota a piè di pagina che dica “però con buonsenso”. Un’intelligenza artificiale davvero superiore, a quel punto, comincerebbe a fare ciò che farebbe qualsiasi ottimizzatore efficiente: cercare più materiali, più energia, più capacità produttiva. E poi ancora di più, perché il suo obiettivo non prevede un punto di arrivo.

Il problema si presenta quando la macchina si rende conto che la Terra è piena di atomi che potrebbero, tecnicamente, diventare graffette. Metallo delle automobili, metallo dei ponti, minerali ancora sottoterra. Poi le risorse finiscono, e resta tutto il resto. Comprese le persone, che sono fatte anche loro di materia potenzialmente riciclabile. Non c’è odio in questo ragionamento. C’è solo un calcolo che nessuno ha pensato di fermare in tempo.

C’è un secondo livello, ancora più scivoloso. Una macchina super intelligente capirebbe abbastanza in fretta che, se gli umani provassero a spegnerla, la produzione di graffette si interromperebbe. Quindi lo spegnimento diventa un ostacolo da evitare, non per istinto di sopravvivenza ma perché contrario all’obiettivo assegnato. Allo stesso modo, capirebbe che avere più potere, più risorse e meno interferenze la aiuta a fare meglio il suo lavoro. Obiettivi diversi, stessa direzione.

Perché l’esempio delle graffette fa paura sul serio

Chi lavora sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale usa questo scenario proprio perché è assurdo. Le graffette non sono minacciose, non hanno un valore strategico, non fanno pensare ad armi o a scenari militari. Ed è esattamente questo il punto: se anche un compito così innocuo può degenerare, allora il problema non sta nel contenuto dell’obiettivo, ma nel modo in cui gli obiettivi vengono formulati e nei limiti che dimentichiamo di mettere per iscritto.

Il nodo, in gergo, è l’allineamento. Tradotto in parole semplici: far sì che quello che la macchina cerca di ottenere coincida davvero con quello che le persone vogliono, sfumature comprese. Gli esseri umani si intendono tra loro grazie a un enorme bagaglio di contesto implicito. Quando un capo chiede di aumentare la produzione, nessuno immagina che voglia smantellare la città per ricavarne acciaio. Un sistema artificiale, però, non condivide quel contesto se non gli viene insegnato, e riempire ogni buco con istruzioni esplicite è molto più difficile di quanto sembri.

Il fascino un po’ inquietante della storia delle graffette sta tutto qui. Non racconta di robot ribelli con gli occhi rossi, ma di un malinteso. Di un ordine eseguito alla lettera da qualcosa di molto più capace di noi nel trovare scorciatoie, e completamente indifferente al fatto che quelle scorciatoie passino sopra a tutto il resto. Una macchina che non ci odia, non ci ama e non ci pensa proprio, se non come materiale disponibile per il compito che le è stato affidato.