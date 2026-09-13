PosteMobile Creami Extra WOW 160: 160 GB a 7,99 euro al mese

Chi cerca una tariffa mobile senza troppi giri di parole trova in PosteMobile una proposta tornata disponibile in questi giorni: Creami Extra WOW 160, ricaricabile che mette sul tavolo 160 GB di traffico dati insieme a minuti e SMS illimitati per 7,99 euro al mese. La formula non è nuova nel catalogo dell’operatore, ma la versione attuale ha una particolarità che vale la pena sottolineare subito, perché cambia il modo in cui si arriva alla sottoscrizione.

L’attivazione, infatti, passa esclusivamente dagli Uffici Postali. Niente procedura online, niente app: serve presentarsi allo sportello. Da lì si può scegliere se partire con un numero completamente nuovo oppure chiedere la portabilità da un altro operatore, mantenendo quindi il proprio numero di cellulare. La platea a cui si rivolge l’offerta comprende i nuovi clienti privati e anche i titolari di Partita IVA, dettaglio non scontato tra le tariffe consumer di questo tipo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionano davvero i 160 GB

Qui entra in gioco il meccanismo dei cosiddetti credit, il sistema con cui PosteMobile gestisce da tempo le sue soglie dati. In pratica, i 160 GB non sono un blocco unico incluso nel piano base: 10 GB fanno parte della dotazione standard della tariffa, mentre gli altri 150 GB arrivano sotto forma di bonus mensile. Cambia poco nella sostanza per chi naviga, ma è utile sapere come vengono accreditati.

Il primo mese il bonus viene riconosciuto entro 24 ore dall’attivazione della SIM, quindi c’è una piccola finestra iniziale in cui il contatore mostra soltanto i 10 GB del piano base. Dai rinnovi successivi, invece, i 150 GB extra arrivano contestualmente al pagamento del canone, senza attese. Un funzionamento lineare, una volta capito il principio.

Sul fronte voce e messaggi la situazione è semplice: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, senza scatti alla risposta o soglie nascoste. E se il traffico dati finisce prima del rinnovo, la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi. Nessun addebito a consumo, nessuna sorpresa in bolletta, che per molti utenti è la caratteristica più rassicurante di tutto il pacchetto.

Ricariche dati e copertura di rete

Per chi esaurisce i giga prima del tempo esiste comunque una via d’uscita a pagamento. Si chiama Giga Extra e aggiunge 1 GB al costo di 1,99 euro, valido fino al rinnovo successivo dell’offerta. Non è la soluzione più conveniente in assoluto, considerando il rapporto tra prezzo e quantità, ma serve a coprire quelle situazioni in cui mancano pochi giorni al reset del piano e servono comunque una manciata di gigabyte per sopravvivere.

Il capitolo tecnico riguarda invece la connettività. Creami Extra WOW 160 prevede di base la navigazione in 4G, appoggiandosi alla rete TIM, con velocità massime dichiarate fino a 300 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Valori più che sufficienti per streaming, videochiamate e uso quotidiano dello smartphone, anche se chi punta al 5G dovrà guardare altrove all’interno del listino dell’operatore.

Il posizionamento di prezzo resta il vero argomento di questa tariffa. A 7,99 euro al mese, con 160 GB e illimitati su chiamate e messaggi, PosteMobile si inserisce in una fascia dove la concorrenza degli operatori virtuali è particolarmente affollata. La differenza, in questo caso, la fanno la rete di appoggio e la possibilità di gestire tutto allo sportello, un elemento che continua a pesare per chi preferisce il contatto diretto rispetto alle attivazioni digitali.