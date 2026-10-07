Marvel Unlimited chiude: libreria da migrare entro il 7 dicembre

Chi legge fumetti su Marvel Unlimited dovrà muoversi per tempo, perché la libreria personale non passerà da sola alla piattaforma che prenderà il posto del servizio. Marvel Comics e WEBTOON Entertainment hanno confermato che Marvel Comics powered by WEBTOON debutterà il 16 novembre 2026, e per gli abbonati attuali il trasloco richiederà un intervento manuale prima dello spegnimento definitivo. Serve infatti un nuovo account, anche per chi ha già un profilo attivo sul vecchio servizio. Quest’ultimo non verrà trasferito in automatico sull’app sviluppata da WEBTOON, quindi bisognerà registrarsi da capo e poi avviare l’importazione della libreria con le proprie letture.

Cosa si salva e cosa si perde nel passaggio

Le FAQ della nuova piattaforma chiariscono quali elementi potranno essere recuperati. Oltre alla raccolta vera e propria, il trasferimento includerà i titoli seguiti, la cronologia di lettura, i numeri salvati, gli acquisti e i fumetti riscattati. Restano fuori invece segnalibri e liste, un dettaglio non da poco per chi ha organizzato la propria collezione proprio con questi strumenti.

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Le liste personalizzate torneranno, ma più avanti. Marvel e WEBTOON le indicano tra le funzioni in arrivo con un aggiornamento successivo al lancio, insieme ai profili multipli. Si tratta però di una novità annunciata a parte, che non riguarda il recupero di quelle già create sul vecchio servizio e che rimangono comunque escluse dalla migrazione.

La dismissione di Marvel Unlimited avverrà per tappe. Dal 5 ottobre il servizio non accetta più nuovi iscritti, mentre il 7 dicembre si fermeranno la lettura dei fumetti e l’aggiunta di contenuti. È questa la scadenza che conta davvero, perché l’importazione andrà completata entro quel giorno.

Dopo il 7 dicembre la libreria resterà consultabile fino al 21 dicembre, ma solo per fare qualche controllo sulla propria raccolta. Questa finestra non allunga in alcun modo la possibilità di leggere sulla vecchia app. La chiusura definitiva è fissata al 28 dicembre, quindi le date sono distinte e ognuna ha effetti diversi sull’accesso ai contenuti e sulla verifica della collezione.

Catalogo, modalità di lettura e abbonamenti

La nuova casa dei fumetti Marvel partirà con oltre 35.000 fumetti digitali, tra uscite recenti e opere d’archivio di Marvel, Star Wars e 20th Century Studios. Disney e WEBTOON avevano presentato il progetto nel settembre 2025 come un ampliamento di Marvel Unlimited pensato per una distribuzione su larga scala, e l’annuncio attuale ne fissa il debutto insieme al passaggio dal servizio esistente alla nuova app.

WEBTOON ha realizzato l’applicazione per dispositivi mobili e per il web. Sarà possibile leggere sia nel classico formato a pagine sia con lo scorrimento verticale, con in più una modalità che ingrandisce le singole vignette. Chi è affezionato all’impaginazione tradizionale potrà quindi continuare a sfogliare gli albi come ha sempre fatto, accanto alla lettura in verticale prevista dalla piattaforma.

I piani di abbonamento si differenziano anche per i tempi di accesso alle novità. Il piano Base renderà disponibili i nuovi fumetti tre mesi dopo la pubblicazione su carta, mentre Ultimate accorcerà l’attesa fino a un mese. La differenza tra le due formule riguarda quindi proprio la distanza tra l’uscita cartacea e l’arrivo in digitale. Per ora non ci sono conferme sui prezzi italiani dei due piani, e mancano ancora informazioni ufficiali sulla localizzazione in italiano e sulla disponibilità della piattaforma nel nostro Paese.

Fonte: TecnoAndroid